Sebastián Rulli y la razón que impide que se case con Angelique Boyer

En una reciente entrevista con la revista People en Español, el actor argentino Sebastián Rulli sorprendió con sus declaraciones sobre su actual relación con la actriz Angelique Boyer.

El actor argentino, quien hace unos años se nacionalizó mexicano, reveló que entre sus planes no está contraer matrimonio con la protagonista de “Teresa”.

A pesar de tener una sólida relación con Angelique Boyer, el argentino Sebastián Rulli explicó sus razones por el cuál no quiere dar ese paso que, para muchos, es importante.

El galán de telenovelas señaló que el tema del matrimonio no le interesa ni ilusiona "en lo más mínimo".

"Siempre lo hemos hablado (de matrimonio). Creo que el objetivo de vida no depende de un papel o una firma. Siento que el amor se trabaja día a día, no hay nada que lo comprometa más que la palabra y el acto en sí. No me ilusiona en lo más mínimo. No creo en esos papeles, no creo en esos compromiso, yo creo en el amor”, confesó Rulli durante la promoción de “El Dragón”, serie que ya se encuentra en emisión en Estados Unidos por Univisión y en la plataforma digital de Netflix para otros países como México y Francia.

Cabe mencionar que Sebastián Rulli, de 44 años, estuvo casado con la presentadora Cecilia Galliano por cuatro años. De esa relación nació su hijo Santiago, quien ya tiene 10 años y lleva una excelente relación con sus padres.

“Yo creo que nos quisimos mucho, pero no sé si éramos el uno para el otro”, confesó hace poco Galliano.

Angelique Boyer generó rumores de embarazo

El pasado mes de agosto, Sebastián Rulli hizo una peculiar publicación a través de su cuenta oficial de Instagram.

El actor compartió una foto donde aparecía él y Angelique Boyer, quien llevaba una camiseta con la frase “Mother of Dragons” en español “Mamá de Dragones”, en referencia a un personaje de la serie “Game of thrones”.

Ante esto, los seguidores empezaron a preguntar sobre el posible estado de la actriz. “¿Es mensajes subliminal?”, ¿Y los bebés para cuándo?", “¿Están embarazados?”, “¿Van a ser padres”?.