Muse: un concierto de otro mundo

Por: Patricia Lobato

La reconocida banda británica Muse se presentó, el último martes 15 de octubre en el Jockey Club del Perú, por primera vez en nuestro país donde derrochó todo su potencial artístico con increíbles juegos de luces y efectos especiales.

Matt Bellamy; Dominic Howard; y Christopher Wolstenholme salieron en escena alrededor de las 9:45 p.m. ante la euforia de 20 mil seguidores que se dieron cita horas antes para buscar una buena ubicación.

Antes que la banda rock alternativo, formada en 1994 en Inglaterra, se presentara, los británicos Kaiser Chiefs aparecieron primeros para abrir el show. Ni bien se colocaron en la tarima, no dudaron en desbordar energía e interactuar con los peruanos, quienes también saltaron y bailaron con algunos temas de esta agrupación de indie.

Muse conquistó a sus fans en concierto impresionante en Lima. Foto: John Reyes

La presentación de Muse fue muy especial por dos razones: eligió Lima para cerrar su gira “Simulation Theory World Tour”, que empezó en febrero de este año en Houston, y tocó por primera vez en Perú, teniendo una gran acogida.

“Algorithm”, la primera canción que se escucha en el último disco de Muse, “Simulation theory”, fue elegido para iniciar el show. Cuando Matt Bellamy tomó el escenario aparecieron bailarines con cascos y luces de neón (simulación de trajes futuristas).

“Pressure”, “Plug in Baby”, “Propaganda”, “Break it to Me”, “Pray” fueron otros de los temas que la banda británica deleitó a sus fans.

En la velada no podía faltar los solos de guitarra de Matt Bellamy, quien hizo delirar a los asistentes con sus destrezas en canciones como “Uprising” y “Psycho”.

Club de fans de Muse. Foto: John Reyes

Muse regaló casi 2 horas y media de puro arte y tecnología. Temas como “The dark side”, “Supermassive black hole”, “Thought contagion”, “Hysteria”, Bliss", “Mercy”, “Time is running out”, la emocionante “Madness” y la tan esperada “Starlight” se escucharon en el recinto.

En el campo, el público estaba ansioso por ver a los robots, acróbatas y extras, que parecían policías del futuro.

Cuando el show ya llegaba a su fin, por fin se pudo apreciar el famoso “monstruo”, una especie de robot con alien, que daba la sensación que salía de la pantalla.

Seguidores de Muse con lentes futuristas. Foto: John Reyes

"Stockholm Syndrome / Assassin / Reapers / The Handler / New Born", fueron los temas elegidos para dar la bienvenida al extraño "amigo".

Finalmente, Muse no pudo dejar de lado a una de sus canciones más conocidas. Nos referimos a “Knights of Cydonia”, que fue lanzada hace más de 12 años.

El show culminó casi a la medianoche y muchos salieron muy felices, felicitando a la banda británica por la gran producción.





