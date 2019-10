Milagros Leiva discute con representante del SAMU por accidente de Javier Prado

Milagros Leiva volvió a protagonizar un acalorada discusión con uno de sus invitados. Esta vez fue con el doctor Carlos Malpica, representante del SAMU, quien llegó a ATV a explicar qué pasó cuando atendieron a Joseph Huashuayo Tenorio, una de las víctimas mortales del trágico accidente en Javier Prado.

La periodista de ATV utilizó más de 40 minutos de su programa para tratar de entender las razones del ejecutivo del SAMU para no llevar a una clínica cercana al joven ingeniero Joseph Huashuayo Tenorio, quien murió a los 28 años al ser atropellado por la economista Melisa González Gagliuffi.

En medio de la charla en el estudio y exposición de los hechos, Milagros Leiva tuvo un tenso debate al respecto con Carlos Malpica, quien se mantuvo firme en que, en esos momentos, creyeron que la mejor decisión era llevar al egresado de la UNI al hospital Loayza.

“A mí sí me indigna a que a un paciente no lo lleven a un lugar cercano. Y lo que más me indigna es que nos quieran hacer creer que en las clínicas no hay capacidad resolutiva. Porque si no la hay, cierren Sanna y Ricardo Palma, porque esas clínicas son las de las más caras de nuestra capital. Por eso yo no puedo admitir su argumento. Lo lamento”, manifestó la conductora del espacio matutino de ATV.

“Es lo que hicimos”, fue lo único que respondió el ejecutivo del SAMU a lo que expresó Milagros Leiva. “¿Es lo que hay no? Y con eso nos quedamos tranquilos”, agregó la periodista en un tono irónico. “Tranquilos no, pero es lo que pasó, lo que hicimos”, respondió el hombre de salud.

“¿Y no se arrepiente?”, preguntó Leiva. “¿Pero por qué voy a tener que arrepentirme?”, respondió rápidamente Carlos Malpica. “Porque ha perdido tiempo, ha perdido tiempo, pudo haber sido su hijo. Se muere, no importa, pero se muere atendido. ¡Entiéndanlo! Póngase en los zapatos de los padres de Joseph Huashuayo. La UNI está haciendo vigilia, ese chico no debió morir”, replicó la conductora de “ATV Noticias Edición Matinal”.

Antes de terminar la entrevista, Milagros Leiva agradeció la presencia de su invitado, pero le dijo que ella considera “un cuento de vaqueros” su discurso.