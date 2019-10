Las misóginas y tristemente célebres frases de ‘Cacho’ Castaña, el fallecido cantante argentino

La mañana del martes falleció a los 77 años el cantante argentino Humberto Vicente ‘Cacho’ Castaña causa de complicaciones por una enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

La opinión pública del país se vio dividida por el fallecimiento del cantante. Por un lado, artistas como Moria Casan y Susana Giménez tuvieron palabras de elogio para el conocido “Último poeta de Buenos Aires”. Fue precisamente la conductora de televisión uno de los amores del popular cantante porteño y a quien le dedicó el tema “Para vivir”.

Murió Cacho Castaña. Recordemoslo como lo que fue: un tipo que frecuentó prostíbulos, que con naturalidad dijo "si la violación es inevitable, relájate y goza". Autor de "si te agarro con otro te mato, te doy una paliza y después me escapo". Que la muerte no borre lo mierda. — FLOR BALLE (@FlorBalle) 15 de octubre de 2019

Por otro lado, un movimiento ha tomado fuerza en el país y busca recordar las frases y actitudes machistas de ‘Cacho’ que causaron polémica. Y es que el cantante siempre fue criticado por el contenido de sus canciones y comentarios que evocaban, y no condenaban, la violencia de género, el feminicidio e incluso en una entrevista en 2018 ‘defendió’ las violaciones sexuales.

A pesar de sus polémicas frases, aun hasta hoy existen quienes lo defienden, señalando que el ‘perfil del macho porteño argentino’ que siempre acompañó a Castaña era uno que correspondía a la época en la que trascendió.

Las polémicas frases de Cacho Castaña

- “Si la violación es inevitable, relájate y goza”.

- “Me rompe las pelotas que las minas (chicas) se peleen, me enoja, a la minas hay que volteárselas. No quiero que se peleen. Que se hagan amigas, que se den unos besitos y que muestren cómo se besa, todo”.

- “La juventud es una enfermedad que se cura con el tiempo, hay que esperar que se les caiga el culo a todas y ¿sabés cómo van a aflojar?”.

- “Si te agarro con otro te mato, te doy una paliza y después me escapo” (Coro de “Si te agarro con otro”).

- “La monogamia no existe, es una pelotudez para mí. Es muy difícil. Hay mucha cosa en la vidriera como para quedarte con una sola. Sigo mirando vidrieras”.

- “Los travestis son hijos de Dios, también. Se me han enamorado unos cuantos y lo más lejos que llegué fue cuando a la salida de una función me esperó uno, me encaró y le di un beso de lengua. Me quería suicidar. Pero ¿sabés qué? Lo peor fue que no me resultó tan desagradable”.

- “Yo tengo que seguir laburando a esta altura de mi vida. Gasto mucha guita (dinero). Soy un boludo, yo me perdí la oportunidad de casarme con Susana (Giménez, actriz y conductora de TV que fue su pareja), hoy estaría salvado. Aunque no hubiera sido feliz, no importa”.

- “A lo largo de mi vida he comido bien, he comido de todo. Comí muy buena carne, de calidad, pero también comí carne vieja, y mucho pescado, bagre y dorado”.