Christian Domínguez revela por qué Isabel Acevedo terminó con él

Tras los titulares que anunciaron el fin de la relación entre Christian Domínguez y la bailarina Isabel Acevedo, el mismo cantante decidió aclarar esta situación en el programa ‘Válgame’, espacio que conduce su expareja Karla Tarazona.

El cumbiambero reveló que fue la bailarina quien decidió tomar la drástica decisión, debido a temas personales con las exparejas del conductor de “Se pone bueno”.

Según lo dicho por Christian Domínguez, a Isabel Acevedo le habría incomodado que el cantante visite a sus hijos a altas horas de la noche, debido a la cercanía que esta situación generaba con las madres de los pequeños.

“El tema mediático con la mamá de mi hijo, es complicado de tolerarlo, ella soportó muchas cosas por amor ... mi vida personal no la puede manejar”, reveló el intérprete.

Christian Domínguez se confiesa

Al ser consultado por otras posibles razones por las que Isabel Acevedo le puso punto final a su romance, Christian Dominguez negó rotundamente haberle sido infiel a su ahora expareja.

“No hay nada de infidelidad con el tema de Isabel, el término no ha sido por eso”, afirmó Domínguez debido a que según los conductores de ‘Válgame’ corren fuertes los rumores de que habrían imágenes del cantante en una situación comprometedora con otra mujer.

Christian Domínguez admitió que tenía planes a futuro con Isabel Acevedo, sin embargo esto no fue posible porque su divorcio no se concretó.

El ex de Karla Tarazona admitió que a pesar de la ruptura, sigue frecuentando a Isabel Acevedo porque que tienen negocios juntos, “No para conversar de la relación sino porque hay temas de una marca, como siempre decíamos ‘el día que terminemos, no nos ata nada’, no tenemos familia, no tenemos negocios”, explicó.

Cabe mencionar que la madre del último hijo de Christian Domíguez, Karla Tarazona no estuvo presente en el set durante las declaraciones del cumbiambero, hecho que agradeció a la producción de ‘Válgame’ y también a la conductora.