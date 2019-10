Christian Domínguez confirma su ruptura con ‘Chabelita’: “Hemos terminado como amigos”

Luego de que se diera a conocer el fin de la historia de amor de Christian Domínguez y la bailarina Isabel Acevedo, el mismo cantante confirmó que pasó a la soltería.

El líder de la Gran Orquesta Internacional reveló que la ruptura con la popular ‘Chabelita’ se dio en los mejores términos. “Hemos terminado bien, como amigos”, admitió el cumbiambero para El Popular.

De esa manera, Christian Domínguez descartó que el motivo del rompimiento haya sido por una tercera persona. Además indicó que la ruptura es definitiva.

Las sospechas sobre el fin de la relación del exnovio de Karla Tarazona y la talentosa bailarina empezó desde que ambos dejaron de “seguirse” en Instagram.

Hace unas semanas, el nombre de Isabel Acevedo volvió a aparecer en las portadas de espectáculos debido a las declaraciones de Karla Tarazona en “El valor de la verdad”, donde dejó muy mal parada a la bailarina, al acusarla de haber sido la “manzana de la discordia” en la relación que tuvo con el cumbiambero.

Isabel Acevedo se defendió de las acusaciones

Días después, ‘Chabelita’ aseguró que algunas cosas que dijo Karla Tarazona en “El valor de la verdad” no corresponden a la realidad. “He ido tres veces a su casa, ella dice que me ha dado de comer. Me causaba gracia porque hay cosas que son mentira. Por el mismo hecho, a mí no me gusta lucrar de los demás", expresó para una entrevista con “Domingo al día”.

En la entrevista, la bailarina indicó que entrar en 'dimes y diretes' con la conductora de Latina es una bajeza. "Nunca he salido a hablar o estar preparada porque no tengo esa facilidad de responder de una manera así. Me parece horrible, me parece bajo. Jamás me sentaría a un programa de televisión a ponerme boca a boca con otra persona”, agregó.

Ante tales declaraciones, Karla Tarazona aseguró que la popular ‘Chabelita’ se ha victimizado. “Ella siempre se va a vender como la indignada, pero ya sabemos qué clase de persona es. Después que salió hablar (en ‘Domingo al día’), yo aclaré lo que dijo con pruebas. Si quiso vender ‘gato por liebre’, se equivocó. Creo que le quedó claro, porque no volvió a pronunciarse sobre el tema”, declaró la conductora de Latina para el diario Trome.

“Quizá ya no habla por vergüenza... Si vuelve a salir, tengo más cosas por subir (a las redes sociales). A veces las personas se ven mejor calladitas. Bonita no puedo decir”, agregó la presentadora de “Válgame”.

¿Christian Domínguez le pagó el spa a la ‘Chabelita’?

El líder de la Gran Orquesta Internacional comentó que no dio dinero para que la bailarina Isabel Acevedo inicie su negocio con un spa de belleza. “Yo no influí en todo lo que tiene ella. Ella trabaja mucho para sus cosas”.