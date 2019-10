¡Radical cambio! Revelan foto de cómo lucía Camila Cabello antes de ser famosa

Camila Cabello se ha convertido en los últimos dos años en la cantante a nivel mundial. La canción ‘Señorita’, donde participa su novio Shawn Mendes, aseguró su éxito en ventas con más de 100 000 de compras en las plataformas musicales más populares.

Desde que lanzó su disco ‘Camila’ tras dejar la agrupación británica Fifth Harmony, su nombre no ha parado de consolidarse. Ahora, la cantante cubana-estadounidense también se desempeña como modelo de varias marcas y sale en portadas de revistas donde su sensual look resalta a simple vista.

Pero, ¿cómo lucía Camila Cabello antes de ser famosa? Una reciente foto publicada en Twitter y Facebook se ha viralizado porque muestra el antes y después de la intérprete de ‘Havana’.

¡Radical cambio! A raíz de la imagen, diversos usuarios de las redes sociales, entre fans de la artistas, han replicado la instantánea. La cantante de pop latino aparece en la fotografía cuando apenas era una adolescente.

El antes y después de Camila Cabello

La transformación que ha sufrido Camila ha sorprendida a cientos de usuarios. Anteriormente, la novia de Shawn Mendes todavía lucía sus dientes naturales sin el resultado de la ortodoncia. Lo que más llamó la atención fue que en la imagen lleva la melena larga, pero no con los rizos de ahora.

Actualmente, la intérprete de 'Easy’ tiene un look establecido, el cual se caracteriza por ser natural, sensual y a veces desaliñado, aunque cambia radicalmente si aparece en fotos de portada de alguna revista como Elle, Wonderland, Vapiete, entre otros más.

Camila Cabello fichada por Disney para La Cenicienta

La “exharmony” dará su primer paso como actriz y nada menos que con Disney. Camila Cabello fue elegida para ser la protagonista del próximo live action de ‘La Cenicienta’.

El proyecto cinematográfico tiene previsto presentarse en las pantallas en el 2020, pero no se sabe todavía en qué mes.

Camila Cabello Foto: Instagram