Aracely Arámbula se reencuentra con actor que fue su padre en “Soñadoras”

Tras el éxito rotundo de “La Doña” y “La Patrona”, la popularidad de Aracely Arámbula traspasó las fronteras de México y actualmente es una de las actrices latinoamericanas con mayor reconocimiento. Ello queda evidenciado en su cuenta oficial de Instagram, donde ya superó los 4 millones de seguidores.

Recientemente, una publicación de la actriz resultó muy comentada por sus fans en todo el mundo y se trata de un collage de instantáneas, donde Aracely posa al lado del mexicano José Carlos Ruiz.

Aracely Arámbula y José Carlos Ruiz actuaron como padre e hija en telenovelas como “Soñadoras” y “Las vías del amor”.

“Miren qué belleza me encontré ayer. A mi ‘Apacito’ bello. No saben qué felicidad me dio verlo. ¡Ay que alegría encontrase con gente tan amada! Disfrutamos de ‘Chicago’, un musical espectacular que no se lo pueden perder... Abrazos y hasta pronto", fue la descripción que acompañó a las fotografías.

Aracely Arámbula y José Carlos Ruiz trabajaron juntos en "Las vías del amor". Foto: @aracelyarambula.

Aracely Arámbula se reencuentra con el actor José Carlos Ruiz. Foto: @aracelyarambula.

Las imágenes resultaron muy emotivas en Instagram y los usuarios aprovecharon la sección comentarios para expresar sus sentimientos por el reencuentro de los reconocidos actores.

“Qué guapo y fuerte se ve al Apacito”, “Qué bueno ver a un gran actor. Él sigue igual así como lo recuerdo en la telenovelas”, “Hermosa foto, el tiempo no pasa en ustedes”, “Qué alegría verlos juntos”, “Parece que para ustedes no pasan los años” y “Los recuerdo perfectamente en mis telenovelas favoritas”, se pudo leer entre los mensajes.

¿Quién es Aracely Arámbula?

Aracely tuvo pequeñas participaciones en las telenovelas “Prisionera de amor” (1994), “Acapulco, cuerpo y alma” (1995) y “Canción de amor” (1996). Durante su tercer año de estudios en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, Arámbula recibió la oportunidad de actuar en la telenovela de “Cañaveral de pasiones” (1996).

En 1997 Aracely interpretó la versión joven del personaje de Verónica Castro en “Pueblo chico, infierno grande”. Luego, actuó en las telenovelas “El alma no tiene color” y “Rencor apasionado”, en la que interpretó su primer antagónico.

El primer protagónico de Aracely Arámbula llegó con la telenovela juvenil “Soñadoras” de (1998) y luego participó en “Alma rebelde” en (1999). En el 2000 protagonizó “Abrázame muy fuerte” del productor Salvador Mejía, junto a Fernando Colunga. Estelarizó “Las vías del amor” en 2002 junto a Jorge Salinas.

Además de la música y la televisión, Aracely incursionó en el teatro con montajes como “Muchachos de Nueva York”, “Coqueluche" y "Hermanos de Sangre”.