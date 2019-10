Tras casi dos décadas, Ana María Polo anuncia el fin de “Caso cerrado”

El popular programa “Caso cerrado”, conducido por la Ana María Polo, que conquistó a miles de televidentes con los peculiares y conmovedores casos, dejará de transmitirse, según indicó El Diario.

El mismo medio señaló que el espacio, que actualmente se transmite en nuestro país por el canal 2, no se grabará más desde el próximo año, debido a una fuerte razón de la presentadora.

Resulta que la conductora cubana-estadounidense de 60 años quiere dedicarse a una cinta relativa al conocido espacio televisivo.

Ana María Polo estuvo por casi 20 años bajo la conducción del conocido programa.

“Este es mi último año en televisión. Quiero hacer cosas que me diviertan, que me estimulen, que me saquen de la rutina un poco y que me den una oportunidad para que pueda ser creativa en otros aspectos también”, comentó Ana María Polo a la agencia Associated Press, según recogió El Diario.

“Son muchos episodios y requieren muchísima energía y dedicación (...) No quiero seguir haciendo televisión abierta. Ya quiero terminar este compromiso que me queda y hacer otras cosas”, agregó.

¿Cuál será el papel de Ana María Polo en la cinta? La presentadora será la actriz principal y para no defraudar a sus seguidores y no sea catalogada como improvisada tomará clases de actuación.

Asimismo, mencionó que le gustaría trabajar con el mexicano Humberto Zurita y la famosa celebridad de Hollywood Sandra Bullock.

Cabe mencionar que la cinta, que aún no se sabe el nombre, se empezará a rodar en varios países de Latinoamérica, principalmente en Panamá. La fecha tentativa para estreno es a fines de 2020 o principios de 2021.

Asimismo, según la misma conductora, el filme pretende mostrar su vida personal fuera de la pantalla.

Más sobre “Caso cerrado”

“Caso cerrado”, programa conducido por Ana María Polo,se ha transmitido por la cadena Telemundo en Estados Unidos y en varios países de América Latina por casi dos décadas.

Ana María Polo tiene una legión de fans en redes.