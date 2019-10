El día que William Levy sedujo a la madre de Kim Kardashian

Un intenso momento entre el actor William Levy y la matriarca del clan Kardashian, Kris Jenner, vuelve a cobrar relevancia a través de un video viral en Instagram, que muestra cómo el cubano pone nerviosa a la empresaria con su sabor latino.

William Levy acudió como invitado al programa que la madre de Kim Kardashian tenía en 2013 en la cadena Fox, llamado “The Kris Jenner Show”.

Kris Jenner compartió esta fotografía anunciando la participación de William Levy en su programa. [FOTO: Instagram]

El actor cubano (que por aquel entonces tenía 32 años) se presentó para promocionar su nueva telenovela “La Tempestad”. Durante la entrevista coquetea con Kris Jenner, en un diálogo que finaliza cuando él le dice “I love you too baby” (yo también te amo, bebé).

William Levy hace ‘babear’ a Kris Jenner

Durante el programe, el actor es invitado a participar del segmento de cocina con la chef Candice Kumai. Ahí entre bocadillos y champan, continua el flirteo entre William Levy y Kris Jenner, teniendo su clímax cuando él le da de comer en la boca.

La proximidad de quien fuera incluido 8 veces en la lista de los “50 más bellos” de la revista People en Español, pone nerviosa a la madre de Kim Kardashian, quien deja caer un pedazo de la paleta por la comisura de su boca. El actor rápidamente la limpia con una servilleta, poniéndola más intranquila aún.

En otro momento, William Levy y Kris Jenner se animan a ensayar algunos pasos de salsa sensual, aprovechando el talento que el cubano demostró en el reality show “Dancing with the Stars” y que le ayudó a conseguir el protagónico de la película “Salsa”, junto a la actriz Jada Pinkett-Smith, esposa de Will Smith.

La participación de William Levy fue intentó de captar al público hispano en la audiencia del programa. No obstante, esto no resultó y “The Kris Jenner Show”, fue cancelado el 23 de agosto del 2013, a tan solo un mes de su lanzamiento.