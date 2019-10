¡Otra vez! Captan a pareja de Silvia Cornejo con su ex en situación comprometedora

Silvia Cornejo vuelve a estar en el ojo de la tormenta, debido a las recientes imágenes que emitió el programa “Magaly TV, la firme”, donde se pudo observar a Jean Paul Gabuteau con la madre de su hijo reunidos en un restaurante, pero esta vez no estuvieron en besos y abrazos

En esta oportunidad, la pareja de Silvia Cornejo y la madre de su otro heredero no estuvieron abrazados ni intercambiando ósculos, sino que se pudo ver un tocamiento de manos sobre la mesa de un concurrido local, frente a la mirada del público.

“No se estuvieron besuqueando, ellos estuvieron tranquilitos, seguro este domingo le tocó con ella y luego será con Silvia y así se turnarán”, indicó con sarcasmo la ‘Urraca’ al comentar el nuevo ampay del marido de la conductora de América Televisión.

En ese contexto, la presentadora de ATV explicó la situación actual entre Jean Paul Gaboteau y la madre de sus hijos.

Esta es una imagen pasada donde se le ve al novio de Silvia Cornejo con la madre de su hijo. (Foto: captura)

“Esta vez no entró Silvia, sabía que no iba a almorzar (...) Sin embargo, cuando él le enseña algo en su celular, ¿han visto ella cuando pone la mano sobre la de él? En vez de agarrar el celular y mirar (...) Hubo una tocadita ahí, no había necesidad. Porque Silvia se pude poner celosa al ver eso. Mira por qué esa te está tocando la mano. Corre el video para ver el detalle”, acotó Magaly Medina con ironía.

En las imágenes solo se puede observar lo antes descrito en el informe. Pese a que no es la primera vez que se le ve a la pareja de Silvia Cornejo de forma cariñosa con su ex y madre de uno de su hijo, por lo que la conductora de “Magaly TV, la firme” solo atinó a decir lo siguiente: “¡Ups! No vaya a dormir hoy en el cuarto del perro”.