July Naters: “Es casi imposible superar Pataclaun”

July Naters despejó toda duda sobre el regreso de Pataclaun. La creadora de la asociación cultural explicó en conferencia de prensa que lo que pretende es volver a enseñar y realizar espectáculos teatrales con la participación de un nuevo semillero de humoristas, así como series web. De esa manera, descartó llevar a la pantalla chica el remake de la serie de los 90 que encabezó Carlos Alcántara, Wendy Ramos, Carlos Carlín y Johanna San Miguel.

“Es casi imposible superar lo que fue el programa Pataclaun con ese lenguaje y esa calidad con la que se hizo. Nunca ha sido mi intención ni superarlo ni buscar reemplazos, eso no lo haría nunca. Es más, ninguno de los proyectos que tengo con la asociación cultural intentará siquiera hacer algo parecido. Lo que quiero con este regreso de Pataclaun como marca es abrir el panorama y generar nuevos contenidos y que este país se siga llenando de buenos humoristas, eso para mí es una responsabilidad”, anotó.

Sin embargo, para beneplácito del público que espera ver al elenco de la exitosa serie otra vez con ‘la nariz roja’, Naters confirmó que los volverá a reunir para un proyecto teatral. “Ese es un proyecto lindo que vamos a desarrollar el próximo año. No puedo adelantar nada de lo que haremos pero es una gran sorpresa”.

Respecto al relanzamiento de Pataclaun, la productora se ha rodeado de un renovado elenco conformado por el ‘exchico reality’ Gino Pesaressi, la productora Cathy Sáenz, también cuenta ‘influencers’ como Jorge Talavera, Marisol Benavides, Mateo Garrido Lecca, entre otros.

Aunque, a través de redes sociales se ha cuestionado la participación de Garrido Lecca, Naters fue firme al comentar. “A la gente que critica a los nuevos participantes solo les puedo decir una cosa, yo no conozco el trabajo que hacen en redes u otros, solo veo lo que hacen en mis clases y con eso puedo garantizar que tienen mucho talento. Mateo tiene un ritmo cómico que pocas veces he visto. Además no soy prejuiciosa con sus labores”.

A su turno el mismo Garrido - Lecca respondió a las duras críticas que ha recibido. “Hay que tomar con mesura todo lo que dice la gente, felizmente tengo ‘correa ancha’... Es más, me burlo de mí mismo con los ‘memes’ que se han hecho, pero lo que puedo asegurar es que me voy a sacar ‘el ancho’ para hacer lo mejor posible como humorista”, señaló.

Datos

- Teatro. July Naters arrancará con el show Patacultural este 25 en el Teatro Julieta, los viernes y sábados. Su siguiente puesta en escena será Patapatas basada en “la fragilidad del hombre”.