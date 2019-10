Gino Pesaressi responde a críticas por Pataclaun y admite que quería dejar de ser chico reality

Pataclaun vuelve con la participación de Gino Pesaressi. El exchico reality respondió a las críticas contra el nuevo elenco de la serie televisiva de los años 90. Además, reveló detalles de su paso por el programa “Esto es guerra”

Se alejó de la televisión en abril del 2018 luego de de conducir “Amor de verano”, espacio en el que se hablaba de temas de espectáculos. Y es que según cuenta Gino Pesaressi, él buscaba quitarse la etiqueta de chico reality.

“La última vez que estuve en televisión fue en mi etapa de conductor, la cual me gustó bastante, pero ya sentía que esas etapas las tenía que pasar si quería quitarme el estereotipo de chico reality”, expresó Gino Pesaressi en entrevista para RPP Noticias.

"Yo me considero una persona que me puedo desarrollar en varios aspectos: teatro, cine, televisión y ahora también la música", aseguró.

Además, defendió a sus excompañeros del reality de las fuertes críticas que reciben en las redes. Según Pesaressi, los malos comportamientos desprestigian a quienes sí están alejados de los escándalos.

“Los chicos realities tenemos que lidiar con el tema de ser las vedettes de nuestra época. Buscan desprestigiarnos y es algo que molesta un poco, porque desde mi punto de vista, una persona que está en un reality o programa en vivo tiene que tener mejor reacción, mejor forma de expresarse, tener más recursos. De hecho, tenemos malos representantes, pero como en todo. Hay futbolistas buenos, pero también hay malos”, agregó.

Cabe resaltar que Gino Pesaressi incursionó como actor en la película peruana Maligno (2016) y en la serie televisiva Cholo Powers.

Gino Pesaressi rechazó a “El valor de la verdad”

El exintegrante de “Esto es guerra” reveló que el programa de Beto Ortiz le habría ofrecido sentarse en el sillón rojo. “Ya me han ofrecido estar en “El valor de la verdad” este año y el año pasado, pero yo no veo mucho ahí. No es mi perfil y no veo ningún tipo de crecimiento ahí más que el económico. Yo no lo haría de verdad”, aseveró.