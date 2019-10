Macarena Vélez vuelve a ser captada en aparente estado de ebriedad

Macarena Vélez regresó a las salidas nocturnas, pues fue captada en aparente estado de ebriedad saliendo de una discoteca del Sur. La exchica reality denunció tocamientos indebidos en agosto luego de salir a la luz unas polémicas imágenes en Instagram.

El escándalo llegó a todos los medios de la farándula peruana, lo que causó que Macarena Vélez sea retirada de su lugar de trabajo, el programa de competencia “Esto es guerra”.

Sin embargo, el pasado fin de semana, las cámaras de “Válgame” captaron a la ‘guerrera’ tambaleándose de un lado a otro y sosteniendo un energizante. Junto a ella, se encuentra su expareja Said Palao, con quien se la ve conversando.

Los conductores del programa aseguraron que una figura pública como ella y que ha sido víctima de tocamientos, debería tener más cuidado con el abuso de sustancias.

Macarena Vélez y su denuncia por tocamientos indebidos

Un video se hizo viral en Instagram, se trataba de Macarena Vélez y Adolfo Bazán, quien la besaba y tocaba indebidamente mientras que ella se encontraba adormecida.

Las imágenes fueron eliminadas de la cuenta del abogado. Por su parte, la chica reality aseguró que no recordaba el incidente y que nunca había visto al sujeto.

Macarena Vélez denunció por tocamientos indebidos a Adolfo Bazán.

El escándalo culminó con una denuncia y el descubrimiento de otros cuatro casos de mujeres jóvenes que habrían sufrido de intento de violación por parte de Adolfo Bazán.

“Lo que me pasó le puede suceder a cualquier persona, solo que lo mío fue súper masivo debido a que estoy en la televisión, pero igual no me arrepiento de la denuncia, ya que a raíz de esto salieron muchas personas a hablar. Hay que ser fuertes y denunciar. No sientan vergüenza ni temor al qué dirán, den la cara que eso las hace más valientes”, expresó en ese entonces la chica reality.