Kourtney Kardashian descubre que su nueva niñera le robó dinero

La empresaria Kourtney Kardashian reveló que el nuevo personal contratado para cuidar a sus tres hijos Mason, Penélope y Reign Disick, le robo dinero.

Las revelaciones de la CEO de Poosh se realizaron en el último episodio del reality show de la familia, Keeping Up With the Kardashians, emitido la noche del domingo 13 de octubre.

En una conversación con su hermana Khloé Kardashian, la empresaria indica que su empleada domestica aprovechó el tiempo a solas con sus hijos para extraer dinero de su cartera, además de robar un ipad.

“Esta mujer robó 700 dólares de mi billetera”, declara indignada Kourteny Kardashian a su hermana menor y su amiga Stephanie Shepherd, ex asistente de Kim Kardashian.

Más adelante, Kourteny Kardashian explica que se dio cuenta del robo a través de su asistente Megan, quien notó que faltaba dinero en efectivo. Tras investigar, se descubrió que la nana (cuyo nombre no fue revelado) habría tomado un total de $4.500 dolares de la billetera de su expareja Scott Disick, cuando este visitó la casa de la socialité.

En un dato más espeluznante, la afectada revisa las cámaras de seguridad para descubrir que la nana también habría ingresado a oficina sin permiso en dos ocasiones.

Su hermana menor le hace notar que la empleada doméstica estaría revisando los mensajes de texto del teléfono móvil de la celebrity, posiblemente con el objetivo de encontrar alguna información o secreto de la socialité y que pueda vender a los medios de su país.

Kourtney Kardashian en Instagram

Kourtney Kardashian es una celebridad de las redes sociales. Foto: Instagram.

Kourtney Kardashian es toda una celebridad de las redes sociales y especialmente en Instagram, donde ya superó los 82 millones de seguidores.

Kourtney Kardashian luce casa de juegos en Instagram

A mediados de setiembre pasado, Kourtney Kardashian usó Instagram para mostrar a sus más de 80 millones de seguidores en la mencionada red social la casa de juegos para sus hijos, la cual dista mucha de la opulencia que ha caracterizado al clan de las socialites.

La casa fue mostrada en el programa “Architectural Digest” donde Kourtney Kardashian expresó: “Me encanta que sea moderna y sofisticada, pero a la vez acogedora. No tiene el estilo de mi casa per se porque esta es más moderna... Nada de iPads, teléfonos, ordenadores, videojuegos o televisores. Ninguna de esas cosas están permitidas dentro. Es por eso que hay muchos libros”.