Aseguran presencia del espíritu de José José en foto de Laura Bozzo

La muerte de José José ha estado rodeada de polémicas, altercados y escándalos que han rebotado en la prensa volviendo, por momentos, las exequias de ‘El Príncipe de la Canción’ en un espectáculo que el cantante nunca hubiera deseado. El más reciente suceso tiene que ver con el supuesto espíritu del intérprete de ‘El Triste’, el cual aseguran se hizo presente en una imagen publicada en el Instagram de Laura Bozzo.

Todo sucedió en una fotografía publicada por Laura Bozzo en Instagram. La exconductora peruana formó parte del panel del programa de Televisa ‘Hoy’ donde conoció a Marysol, hija de José José y a su exmujer Anel. La peruana no pudo contener la emoción, sacó la instantánea para luego publicarla en la mencionada red social.

Publicación de Laura Bozzo en Instagran

En el mensaje de dicha publicación se lee: “Agradecida con @magdaproducer @programhoy por hacerme parte de este maravilloso homenaje a mi ídolo José José, de conocer a su maravillosa familia que ya son parte de la mía. Besos para Anel y sus hijos. Cuentan conmigo para siempre”.

Sin embargo, cuando compartió la imagen se notó un detalle que impresionó a muchos; y es que en el borde inferior izquierdo se puede ver un destello de luz que muchos aseguran que no se trataría de otra cosa que del espíritu del mismísimo José José.

Algunos comentarios de los internautas decían lo siguiente: “Esa luz que irradia en esa foto wooow. Espíritu de José José presente”, “no creo que José José quiera estar ahí ni en espíritu”, “OMG, esa luz. De verás ¿qué onda?”, “espíritu de José José presente ahí”, “¿es solo una luz? ¿Cómo va a ser José José?”, “él se encuentra ahí en la foto, no hay otra explicación. Increíble, Que descanse en paz”.

Comentarios de usuarios en Instagram

Luego que este curioso hecho se hiciera viral en Instagram, Laura Bozzo fue consultada por Infobae México a raíz de este hecho, a lo que la conductora peruana comentó:

“Yo no me había dado cuenta. Publiqué la foto, para mí fue una experiencia increíble con Anel, con su nieta. Luego, ampliando la foto realmente me sorprendí porque no me explico cómo aparece esa luz”.

Laura Bozzo en las exequias de José José

Sin embargo, Laura Bozzo contraria a mostrarse escéptica, reconoció que cree probable que aquella distorsión responda al espíritu de José José.

Así lo explica la peruana: “La presencia de él la sentí con o sin la luz. Ahí estaba su hija, su nieta, la mujer que durante más 20 años padeció cosas que nadie sabe. Yo soy una creyente absoluta de la energía, en la otra vida y en ese tipo de cosas. Para mí no tendría la menor duda”.

Laura Bozzo abrazando a José Joel hijo de José José

Pero cuando el periodista de Infobae repreguntó a Laura Bozzo si alguien en el set había notado el misterioso destelló que se ve en la imagen de Instagram, la exconductora replicó:

“Lo he consultado con gente de Televisa y nadie se explica esa luz. Quedé sorprendida. Por eso llamé a la gente de edición y no nos explicamos”, reveló Laura Bozzo quien sentenció con: “La presencia de él (José José) estaba ahí porque estaba la gente que amó y que ama”.