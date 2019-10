Paula Manzanal sobre el padre de su hijo: “Él se vengó de mi bebé”

Indignada. Así se mostró en Instagram, Paula Manzanal al recibir cientos de comentarios en contra de su nuevo romance con Adam Cartwright , hermanastro del padre de su hijo Jordan Davies.

Una de las usuarias de la mencionada red social aconsejó a la ex 'chica reality' que mejor se fije en un peruano antes de que el extranjero "la deje con un segundo hijo".

“Ahora otra vez te dejarán embarazada, el se quedará o se irá a su país y tu te quedarás llorando porque su familia no te pasa. Deberías fijarte en un cholo mejor, antes que te dejen con el segundo hijo”, escribió la cibernauta en Instagram.

Paula Manzanal no se pudo contener y respondió revelando que mantiene una excelente relación con la familia de Jordan Davies, “Qué tonto tu comentario, pues el donante no me dejó, ni yo quedé llorando. Lo dejé por inmaduro y él se vengó en mi bebé", escribió.

"Y para tu información, su familia es super unida a mí y sus papás me dicen hija. Si ves mis historias vivo con ellos. BOOM bye”, finalizó Paula Manzanal.

Paula Manzanal aclara parentesco entre el padre de su hijo y su nuevo novio

La ex ‘chica rality’ explicó a través de su cuenta de Instagram que Adam Cartwright, su nueva pareja es hermanastro del padre de su bebé, pero no tienen ningún vínculo de sangre. “No son hermanos y no se conocen. La mamá es distinta y la historia es un poco complicada. (…) La historia va un poco así: había un señor que donó hace 27 años a la mamá de Jordan y, después de unos años, se volvió a casar con una mujer mucho más bonita y buena y después adoptó a todos sus hijos”, contó Paula Manzanal.