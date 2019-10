Katty García le responde a su ex Karim Vidal tras dejar entrever que le fue infiel

Katty García no se quedó se brazos cruzados y utilizó sus redes sociales para responder a su expareja Karim Vidal, quien dejó entrever que el fin de su relación fue por una posible infidelidad.

“Cuando el amor se acaba, cuando hay traición, se acaba y se acabó”, manifestó la expareja de la ‘Toñita del Rímac’ en la reciente emisión del programa “Magaly TV, la firme”.

Katty García no se quedó callada. (Foto: captura)

Ahora, Katty García no se quedó callada y a través de Instagram dejó la siguiente historia. “Solo Dios es testigo de todo lo que estoy pasando”, se lee el texto que utilizó la ex chica reality tras las polémicas declaraciones de Karim Vidal.

Como se conoce, la exnovia de la ‘Toñita del Rímac’ confesó que oficialmente se encuentran divorciadas, esto luego que la misma exbailarina le confesará que dejó de amarla. “Ya fuimos a la corte para firmar el divorcio. Nos salió el divorcio a los 4 días de que ella me dijo que ya no me amaba. Le dije: ‘Toma, no quiero que pienses que quiero retenerte’. Eso no existe para mí”, argumentó la joven.

Además, explicó que pedirá la custodia de su menor hijo, esto debido a que Katty García le habría prohibido verlo y si es que llegó a visitar fue bajo las reglas impuestas por la ex chica reality.

Durante la entrevista al programa “Magaly TV, la firme”, Karim Vidal también reveló que la ‘Toñita del Rímac’ habría tenido algunos chats con futbolistas peruanos en su móvil. Pese a que no entró en detalles, dejó entrever que hubo infidelidad en su relación.

Katty García y su expareja Karim Vidal. (Foto: captura)

Katty García confirma separación en Instagram

El último fin de semana, Katty García usó su cuenta de Instagram para confirmar que su relación con Karim Vidal se había terminado.

En dicho mensaje, la ‘Toñita del Rímac’ expresó: “Los leo a todos y para evitar especulaciones quiero confirmar lo que mucho se dice sobre mi relación: Karim y yo estamos separadas. No es fácil para mí hablar sobre esto. No quería hacerlo, pero es necesario. Lo demás queda reservado en familia. Ella y yo llevamos la fiesta en paz por el bienestar de Antonio y eso es lo que más importa. Cariño y respeto siempre habrá”.

Publicación de Katty García en Instagram

Expareja de katty García responde

Luego que Katty García hiciera pública su separación de Karim Vidal, esta también usaría Instagram para hablar de la ruptura con la exchica reality, donde confesó que atravesaba por un momento personal bastante difícil.

“Todos opinan, todos critican, todos saben, todos aconsejan, pero nadie se pone en tu lugar, nadie siente verdaderamente lo que tú estás sintiendo. A veces sólo necesitas eso, que te escuchen, te comprendan y te abracen”, escribió la expareja de Katty García.