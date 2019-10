¿No necesitan de las redes? Conoce a los famosos que se rehúsan a tener cuentas en Facebook e Instagram [FOTOS]

En la actualidad resulta difícil encontrar a una celebridad que no tenga una cuenta de Instagram, Facebook o Twitter. Algunos famosos las utilizan para compartir momentos de su vida cotidiana, y otros para interactuar con sus seguidores.

Sin embargo, también existen casos especiales de estrellas de Hollywood que no compatibilizan con la idea de ventilar su intimidad a través de Internet y han decidido no crearse perfiles en redes sociales o eliminar los que ya tenían.

PUEDES VER La pesadilla de Sulli tras difusión de video íntimo

Te contamos en esta nota los actores de cine y televisión a los que no encontrarás en Instagram o Facebook. Por ello, si sigues a esas cuentas es muy seguro que se traten de perfiles falsos.

George Clooney no figura en Instagram

La cotizada estrella de Hollywood ha sido muy claro en afirmar que no está interesado en no adentrarse en las redes sociales. Lo confirmó con esta declaración durante la rueda de prensa de una película:

“¿Me estás preguntando si quiero tener una página en Facebook? Preferiría que me hiciesen un examen de próstata en director en televisión con un tipo con manos muy frías, que tener una página. Estoy contento de que otras personas lo disfruten, pero yo no lo he hecho”, señaló.

George Clooney señaló que prefería que le hicieran un "examen de próstata" a crearse una página de Facebook-

PUEDES VER Batman Day: Joel Schumacher explica la razón del polémico traje que usó George Clooney

Brad Pitt no tiene cuenta en Instagram

El actor de ‘Once Upon a Time in Hollywood’, tras el estreno de esta película, fue consultado por los medios de prensa por qué no tenía una cuneta de Instagram, como sus demás colegas.

Brad Pitt fue tajante en responder: “Nunca va a pasar (...) bueno, nunca digo que nunca, pero la vida es bastante buena sin eso. No veo el punto”, sostuvo.

"La vida es bastante buena sin eso (Facebook)", declaró Brad Pitt, descartando por el momento crearse una cuenta en la mencionada red social.

Angelina Jolie no figura en Instagram

La protagonista de la película Maléfica, al igual que su exmarido, también se resiste a internarse en el mundo de las redes sociales. “Es un nuevo mundo que me da miedo”, declaró en una ocasión, justificando así su negación a crearse un perfil en Facebook o Instagram.

Angelina Jolie reconoció que le "da miedo" entrar al mundo de las redes sociales.

Daisy Ridley no tiene cuenta en Instagram

La famosa actriz de las últimas cintas de Star Wars es uno de los casos de famosos que decidieron eliminar sus perfiles en redes sociales. Tras una publicación subida a su cuenta de Instagram, que generó las críticas de usuarias, decidió dar de baja su cuenta.

“Quiero estar menos pendiente del teléfono! Quiero estar más presente y vienen meses de gran actividad así que quiero menos distracciones”, declaró en su momento.

Tras las críticas que obtuvo una de sus publicaciones, la actriz Daisy Ridley decidió alejarse de Instagram.

Jennifer Lawrence no figura en Instagram

Desde 2014, la protagonista de la saga de Los Juegos del Hambre, reconoció que estaba en contra de Twitter y otras plataformas similares. Sin embargo, en 2018 confesó que utiliza una cuenta falsa para mantenerse al tanto de lo que acontece.

“No puedo seguir el ritmo de los emails, así que la idea de tener Twitter es impensable para mí”, señaló en su momento Lawrence, quien no cuenta con un perfil en Instagram.

A pesar de no tener una cuenta oficial, Lawrence a reconocido que ingresa a Twiiter con un perfil falso.

PUEDES VER Jennifer Lawrence capturada haciendo los trámites para su matrimonio

Emma Stone no está en Instagram

La multifacética Emma Stone también se niega a entrar en el mundo de las influencers y las estrellas millennials. En ese sentido, para una entrevista en la revista Elle, explicó cual es el motivo que la hace alejarse de estas plataformas:

“No creo que fuera positivo para mí. Si la gente puede lidiar con esa clase de escaparate en la esfera de las redes sociales, bien por ellas”, sostuvo.

"No creo que fuera positivo para mí" señaló sobre las redes sociales Emma Stone.

Ryan Gosling no figura en Instagram

Al también protagonista de la premiada La La Land Ryan Gosling lo puedes seguir en Twitter, pero aún no se anima a ingresar al mundo de Instagram.

A Ryan Gosling lo puedes encontrar en Twitter, más no en Instagram.

PUEDES VER Justin Bieber revela ser pariente de Ryan Gosling

Kate Winslet no aparece en Instagram

Una de las famosas más reacias a las redes sociales es la actriz Kate Winslet, culpándolas de generar problemas psicológicos en los jóvenes, especialmente en las mujeres, y de provocar trastornos alimenticios.

“Tienen un gran impacto en la autoestima de las mujeres. No necesito saber lo que se ponen otros o si se han divorciado”, declaró para la revista S Moda.

La recordada actriz de Titanic culpó a las redes sociales de promover estereotipos falsos.

Kristen Stewart no figura en Instagram

La recordada protagonista de la saga Crepúsculo se creó una cuenta de Instagram en 2015, pero luego fue eliminada y actualmente está alejada de esta plataforma.

Además, se refirió a otra de las famosas y más usadas redes sociales: “Twitter me jode todos los días de mi vida”, fue una de sus frases más famosas.

"Twitter me jode todos los días de mi vida", refirió Kristen Stewart sobre la mencionada red social.

PUEDES VER Google Translate se burla de Kristen Stewart con increíble resultado sobre ella [FOTOS]

Bradley Cooper no tiene cuenta en Instagram

A diferencia de la cantante Lady Gaga, que cuenta más de 30 millones de seguidores, el actor Bradley Cooper ha descartado por el momento crearse una cuenta en Instagram u otra red social para compartir su vida íntima.

Bradley Cooper ha descartado adentrarse en el mundo de las redes sociales.

Sandra Bullock no figura en Instagram

“Las redes sociales no son una representación de nuestras vidas reales”, señaló la estrella de Hollywood Sandra Bullock, dejando por sentado cuál es su posición sobre sobre Instagram, Twitter, Facebook y otros.

"Las redes sociales no son una representación de nuestras vidas reales", declaró Sandra Bullock en su momento.

PUEDES VER Jennifer Aniston y Sandra Bullock salieron con el mismo actor

Scarlett Johansson

La intérprete de ‘Black Widow’ en la película ‘Avengers’ le ha cerrados las puertas a las redes sociales para enfocarse en su trabajo y una felicidad plena.

En una entrevista, la actriz de aseguró que no tiene cuenta de Instagram ni de Twitter, y que le parece un “fenómeno extraño” que la gente quiera contar todo lo que hace.

La actriz de Avengers señaló que le parece un "fenómeno extraño" que la gente quiera contar todo lo que hace.

Daniel Radcliffe

El actor que dio vida a Harry Potter, explicó de esta forma por qué no se crea una cuenta en las redes sociales: “Si en Twitter le dices a todo el mundo lo que estás haciendo en cada momento, no puedes pedir privacidad porque sería una incongruencia”