Fabio Agostini se disculpa con Andrea San Martín y Melissa Paredes por revelar supuesto trío sexual

Fabio Agostini se presentó en “Mujeres al mando” donde dio más luces de sus polémicas declaraciones tras participar el último sábado en “El Valor de la Verdad”. Sin embargo, y a pesar de reafirmarse en asegurar que no dijo nada malo tras revelar un supuesto trío amoroso con Melissa Paredes y Andrea San Martín, el español terminó disculpándose con las exchicas reality.

El modelo español fue entrevistado por Cathy Sáenz, quien si bien admitió que Fabio Agostini no dijo nada malo sobre las mujeres por las que fue consultado en “El Valor de la Verdad”, consideró que sí fue un exceso dar tantos detalles íntimos, específicamente sobre Andrea San Martín y Melissa Paredes.

Fabio Agostini en 'Mujeres al mando'

Ante esto, el extranjero replicó: “Me hicieron preguntas más fuertes…Les dije que sí nos conocimos una noche en Larcomar; estábamos solteros y los solteros hacen lo que les da la gana y hemos dicho que lo pasamos bien en el after party”.

Más cuando Cathy Sáenz cuestionó el dar detalles tan íntimos de su supuesto encuentro con las modelos, Fabio Agostini interrumpe para argumentar: “… No quise detallar tanto. Ellos me preguntaron y no quise detallar tanto”, más cuando la conductora replicó que eso ha llevado a muchas interpretaciones, el modelo respondió: “Aquí (en Perú) les encanta interpretar las cosas como les da la gana”.

Fabio y Bruno Agostini

Sin embargo, cuando Cathy Sáenz preguntó a Fabio Agostini si se arrepentía de sus palabras, este contestó: “Es que no he dicho nada (malo)… Dije que me parecieron unas chicas encantadoras”.

No contenta con ella, la conductora de ‘Mujeres al mando’ cuestionó si no cree que les debe unas disculpas a Melissa Paredes como a Andrea San Martín, pero Fabio Agostini se ratificó en que en ningún momento habló mal de las modelos, pero agregó: “… De la única que sí afirmé algo fue de Paula Manzanal, porque ella habló de mí; me puso nota, entonces con ella fue más claro”.

Sin embargo, sobre el final de la entrevista, luego que se pidiera la opinión a Eric Sabater que estaba en el panel de invitados, Fabio Agostini se mostró un tanto más reflexivo en cuanto a como se toman este tipo de declaraciones en el Perú.

“Me he dado cuenta que eso acá es muy delicado. De verdad, y que con la mínima hacen un drama increíble”, aseguró Fabio Agostini.

Fabio Agostini en 'El Valor de la Verdad'

Ante esto, Cathy Sáenz le recuerda a Fabio Agostini que en Perú se vive una situación particular cuando la sociedad, medios de comunicación e instituciones del Estado suman esfuerzos para combatir todo tipo de violencia de género.

“… Me pongo en la posición de ellas (de Melissa Paredes y Andrea San Martín) y siento que te equivocaste, porque actualmente lo deben estar pasando mal”, expresó Cathy Sáenz. Mientras que Fabio Agostini, un tanto cansado sentenció:

Cathy Sáenz cuestionó a Fabio Agostini

“Vuelvo a repetir… en ningún momento hablé mal de ellas, todo lo contrario. Si por ahí se sintieron ofendidas por algo les pido disculpas”.