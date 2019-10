Fabio Agostini culpa a Beto Ortiz por editar respuesta en “El valor de la verdad”

Fabio Agostini salió en televisión para disculparse por lo dicho en “El valor de la verdad”. En la reciente emisión de “Mujeres al mando”, el exnovio de Mayra Goñi indicó que la pareja de la que estuvo hablando no se trataría de Mario Irivarren e Ivana Yturbe, quien habría tenido un ‘affaire’ con Nicola Porcella, sino de otros chicos reality.

En ese sentido, el modelo español dijo que todo se trató de la edición que tuvo el programa de Beto Ortiz con las respuestas, por ello lo hizo confundir con sus declaraciones sobre aquella salida donde vio la infidelidad de los participantes de “Esto es Guerra”.

PUEDES VER Mario Irivarren responde sobre supuesto ‘affaire’ entre Nicola e Ivana Yturbe

“Lo único donde yo me equivoqué, que lo he dicho varias veces porque quiero rectificarlo, porque me confundí. Beto (Ortiz) no paraba de nombrármelo, me decía ‘fue Mario, fue Mario, fue Mario’. Yo dije veinte veces que no fue Mario (...) Pero no fue Mario, es otra pareja. Encima yo de Ivana no hablé nunca, se han inventado una película”, se le oye decir al ex de Mayra Goñi en la primera parte de su defensa.

Ese contexto, el hermano de Bruno Agostini insistió que no se trataba de Ivana Yturbe y Mario Irivarren, sino que fue otra chica que participa en “Esto es Guerra” quien cometió infidelidad.

Fabio Agostini asegura que editaron sus respuestas. (Foto: captura)

“El programa de Beto se graba dos horas y al final se emite una y media. Cuando dije Mario, dije me acabo de equivocar para que sepan los televidentes. Mario no es, es otra persona, pero eso no lo pusieron porque quisieron armar una película. No lo pusieron, porque yo lo vi. Estuve esperando ese momento y dije ‘lo editaron, no lo pusieron’”, manifestó Fabio Agostini.

Finalmente, el exparticipante de “Esto es Guerra” culpó a Beto Ortiz de insistir en mencionar a Mario Irivarren varias veces durante “El valor de la verdad”, por lo que usó las pantallas de “Mujeres al mando” para asegurar que su rectificación no se pueda editar.

Fabio Agostini en "El Valor de la Verdad"

Fabio Agostini pelea con Janet Barboza

Luego que se sentará en “El Valor de la Verdad”, Fabio Agostini asistió al set de “Válgame” donde tuvo un acalorado intercambio de palabras con Janet Barboza, quien se mostró en desacuerdo porque el español narrara detalles íntimos de sus relaciones con otras mujeres.

La conductora tuvo fuertes expresiones hacia el exchico reality: “Eres un canalla Fabio, porque has hablado cosas de mujeres que ahora tienen hijos y sin ningún tipo de pudor te sentaste ahí para hacerte el bacancito, eres un canalla total”.

Sin embargo, Fabio Agostini no se quedaría callado y respondío fiel a su estilo sin filtros.

“Janet, infórmate primero y mira bien el programa antes de decir las cosas que te piden que repitas... Si vas a decir algo, que sean con tus propias palabras y no lo que dice el productor... ¿Tú por ser mujer me puedes faltar el respeto a mí? Me parece que estás muy equivocada”.