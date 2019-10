Anelhí Arias estalla en furia al no hacer su “cherry” en “Válgame”

Anelhí Arias estuvo en el programa “Válgame” para aclarar la tenencia legal de sus menores hijas que tuvo con Dayron Martin. La animadora no toleró que los conductores de la producción de Latina le cortaran en vivo y así evitar que dé su “cherry” por Halloween.

El cubano había aceptado estar en el programa que conduce Karla Tarazona, Janet Barboza, el ‘Zorro’ Zupe y Mónica Cabrejos para explicar por qué motivos no permite a la animadora de eventos ver a sus menores hijas, aduciendo que son sus herederas las que no están interesadas en tener una comunicación con ella.

En ese momento intervino Anelhí Arias para lanzar en vivo su “cherry”, lejos de hablar sobre la polémica que enfrenta por la custodia de sus hijas. Segundos después, Karla Tarazona y Kurt Villavicencia tuvieron que interrumpirla y obligarle a que trate el asunto por el que fueron invitados en el programa, hecho que exasperó a la figura de televisión.

“Déjame porque es mi trabajo. Es mi trabajo. Yo voy a contestar todo lo que tengo que contestar, pero como tengo toda la bronca encima (...) Por favor, déjenme terminar. ¡Estoy hablando de mis hijas, pero estoy trabajando porque tengo que hacerlo por ellas! Yo no sé en qué va a acabar esto, me puedo levantar de acá y me voy porque ese señor está hablando estupideces", dijo la animadora con evidente exaltación.

Karla Tarazona tuvo que interferir- una vez más- para que los ánimos de la ex de Dayron Martin no se salga de control en pleno enlace microondas.

Anelhi Arias pierde el control en vivo. (Foto: captura)

“¡Déjeme terminar! ¡Tengo que trabajar! Yo vivo de mi trabajo, a mí nadie me mantiene. ¡Déjenme hablar de mi trabajo! El señor puede, déjenme a mí también. No me puedo relajar porque el señor está diciendo demasiadas estupideces. Tanto escándalo hacen”, acotó Anelhí Arias.

Para evitar que las cosas lleguen a mayores, los conductores de Latina tuvieron que ceder ante la clara molestia de la animadora.