Aishwarya Rai estrena look gótico inspirado en “Maléfica” de Angelina Jolie

La actriz de Bollywood, Aishwarya Rai Bachchan compartió en Instagram su look para la premiere de “Maléfica: Dueña del mal”, cinta en la que participa en el doblaje de voz al hindi del personaje de Angelina Jolie.

No obstante, para la promoción de la película en la India, la actriz se sometió a un cambio de imagen a cargo del estilista francés Florian Hurel, quien resaltó la buena disposición de la actriz para adoptar un estilo gótico.

Aishwarya Rai compartió su look en la primere de "Maléfica". 15 de octubre, 2019. [FOTO: Instagram]

“Como no teníamos el disfraz de la película, tuvimos que crear una apariencia en el mismo espacio. Ella estaba muy abierta a hacerlo y estaba ansiosa de que tuviera mi tiempo para trabajar en el peinado. Es un doble moño francés”, explicó el experto en peluquería.

Aishwarya Rai y su cambio de look para el video promocional de "Maleficent: Mistress Of Evil". [FOTO: Instagram]

Aishwarya Rai interpretando a Angelina Jolie

Como parte de las actividades promocionales de “Maleficent: Mistress Of Evil” en la India, la actriz de Bollywood brindó su opinión sobre cómo se sintió al reinterpretar el papel de Angelina Jolie.

"No es difícil ni fácil, pero esta es la primera vez que he experimentado el doblaje para el trabajo de algún otro artista. Fue una experiencia nueva para mí. Debo admitir que me metí completamente en eso.

Aishwarya Rai demuestra que Amitabh Bachchan estaba equivocado

Mientras explicaba su experiencia en “Maléfica”, la actriz recordó una anécdota con su suegro, Amitabh Bachchan.

Según cuenta el actor estaba seguro que ella nunca haría un personaje negativo o malvado. Por lo que apostó junto a los actores Ajay Devgn y Akshay Kumar, que ella se negaría a participar en la película “Khakee”, del 2004.

Sin embargo, Aishwarya Rai aceptó inmediatamente al pedido del director de la cinta, Rajkumar Santoshi, para trabajar juntos apenas este le explicó en qué consistía su personaje.

Tras su estrenó, “Khakee” se convirtió en una de las películas de Bollywood más taquilleras del año a nivel mundial.