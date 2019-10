Sulli de F(x) vivió pesadilla por divulgación de video íntimo

La actriz y cantante kpop Sulli, ex miembro de F(x), se vio envuelta en una fuerte polémica por una transmisión a través de Instagram Live, en donde uno de sus senos quedó expuesto.

Esto ocurrió durante un streaming de 25 minutos realizado el último 28 de setiembre. Ahí, la cantante k-pop aparece vistiendo una bata de seda mientras inicia su rutina de maquillaje.

El tutorial de maquillaje de Sulli F(x) terminó provocando una nueva oleada de ciberacoso. [FOTO: Instagram]

Sulli inicia planchando su cabello y cada vez que levanta el brazo, su bata se abre y su pecho quedaba expuesto notándose que la cantante no usa ropa interior.

La idol parece no darse cuenta y continua tranquilamente. Sin embargo, los internautas comienzan a hacer capturas y grabaciones del streaming y este se vuelve viral en redes sociales.

En los foros de Internet se abren debates sobre si la exposición fue o no intencional, teniendo como referencia la posición de la actriz a no usar sujetador por considerar que uso debería ser una elección libre y no una imposición social.

"El bra provoca indigestión. Para mí, un sujetador es un accesorio. Creo que usar o no ropa interior es mi libertad personal”, declaró tiempo atrás Sulli en el programa de la televisora JTBC2, ‘Affliction Night’.

Al finalizar el video se puede ver a la cantante k-pop revisar los comentarios dejados. En ese momento su rostro se ensombrece y denota tristeza.

Durante la transmisión y en los días posteriores Sulli se vuelve tendencia y su nombre se ubica en los primeros lugares de los términos de búsqueda en tiempo real.

La actriz intenta sobrellevarlo publicando al día siguiente una foto suya preguntando a sus seguidores ¿ Por qué estás emocionado hoy?. Sin embargo, recibe comentarios groseros.

Mientras tanto algunos fans leales inician campañas para que Instagram y YouTube eliminen la transmisión de Sulli, en un intento por evitar que su imagen se dañe aun más. La campaña no prospera y la cantante sigue siendo mortificada por los comentarios maliciosos.

Sulli F(x) se volvió tendencia en redes sociales y los comentarios maliciosos contra ella no se hicieron esperar. [FOTO: SBS]

Tras conocerse su trágica muerte ocurrida el 14 de octubre, en lo que podría ser un caso de suicidio, los comentarios de pésame inundan su cuenta de Instagram, mientras los insultos y criticas hacía ella han sido eliminados.