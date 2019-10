Sheyla Rojas sobre sus relaciones pasadas: “No soy una mujer interesada”

Sheyla Rojas fue al programa ‘La Noche’ de la radio Onda Cero donde Flavia Laos es la conductora y terminó siendo interrogada por la actual pareja de Patricio Parodi. Ella le hizo una pequeña entrevista donde ambas hablaron de temas amorosos y profesionales.

La empresaria reiteró varias veces que no es una mujer interesada y que si está con alguien no es por su situación económica, al contrario, siempre busca que le den cariño, amor y sobre todo respeto.

Para entrar más en confianza, Laos le cuenta una situación que salió en las redes sociales y se hizo bastante viral. “Hubo una historia de un chico que para costear la vida acomodada que llevaba robó un banco pero su novia lo entregó a la policía”, comentó Flavia.

La conductora le preguntó a la famosa ‘Shey Shey’ qué era lo que haría en su lugar, a lo que respondió: “A mí me ha pasado, me vendieron gato por liebre. Creo que también haría lo mismo que la chica. Uno no puede tapar esas cosas ni vivir de la apariencia”.

Es así como Sheyla Rojas aclara que ella no es una mujer interesada, esto debido a la relación que tuvo con Pedro Moral y él salió a desenmascararla en ‘El Valor de la Verdad’, programa conducido por Beto Ortiz.

Además, aseguró que una persona no debe vivir la vida que no tiene ni mucho menos publicarla en redes sociales. Sin embargo, varios usuarios la han criticado por haber mantenido una relación con Fidelio Cavalli, un empresario millonario.