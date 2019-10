Dayanita sorprende a Paula Arias al imitar a la cantante Rosalía

Dayanita regresó con más fuerza a los escenarios de “El wasap de JB”, donde sorprendió al “exigente” jurado de “Yo sí soy", entre los cuales estuvo presente la salsera y lideresa de Son Tentación, Paula Arias.

Caracterizada de Rosalía, la primera actriz transexual apareció en el programa de Latina para hacer gala de su talento. Con uñas sobresalientes, dos moños y un traje verde caña, la participante del programa cómico lo dejó todo en la pista.

Antes de su presentación, Dayanita explicó que conocía a Paula Arias a través de redes sociales.

“A ella la he visto en varias oportunidades cuando he ido a cantar. La verdad estoy muy feliz, porque ella me ha etiquetado en una historia de Instagram”, indicó la participante de “El wasap de JB”. Ante la sorpresa del jurado de “Yo sí soy”, Paula Arias admitió que es su fan de la actriz cómica. “Sí, soy hincha de ella. No solo yo, sino toda mi agrupación (‘Son tentación’)”, reveló.

En medio de la intervención de Ricardo Bolán, la amiga de Ángelo Fukuy se olvidó del acento español y concluyó siendo el punto de burlas de uno de los jueces por hablar como ella misma.

Dayanita lo dejó todo en la pista de "Yo sí soy". (Foto: captura)

Luego del incidente, Dayanita se concentró en el personaje del momento: Rosalía, bailando y cantando al ritmo del éxito “Con altura”, tema que cuenta con la participación del colombiano J Balvin. La actriz cómica logró cautivar el corazón del respetable y del “estricto” jurado de “Yo sí soy”.

Rosalía y su éxito “Con altura”

El tema “Con altura”,de la española Rosalía, ya cuenta con más de 995 millones de reproducciones en la plataforma virtual YouTube, a tan solo 6 meses de haberse publicado.