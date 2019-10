Rodrigo González se muestra cariñoso con su amigo en reciente viaje

Rodrigo González sorprendió a sus miles de seguidores al anunciar su ruptura amorosa con su novio Sean Rico. A través de una entrevista con María Pía Copello, el expresentador de “Válgame Dios” dejó entrever que las cosas habían llegado a su fin en el ámbito personal.

Desde ese momento, el conductor de televisión se ha dedicado a viajar y opinar sobre el rating de los diversos programas de espectáculos nacionales.

PUEDES VER Latina y su contundente respuesta a Rodrigo González por afirmar que está en venta

En una de sus recientes historias de Instagram, Rodrigo González se mostró agradecido con su amigo, quien le acompañó en uno de sus tantas travesías.

“¡Ya se acaba el viaje!¿Me vas a ir a visitar a Perú? Gracias por estos días, eres el mejor amigo del planeta, del mundo; una de las mejores personas que he conocido en mi vida. Gracias, gracias, gracias”, se le oye decir al también amigo de Gigi Mitre.

Fechas antes, el ahijado de Magaly Medina estuvo disfrutando de unas bebidas junto a su mejor amigo Unai de Mateos, con quien festejó sus 40 años en Europa.

Rodrigo González y su amigo Pablo Menor. (Foto: captura)

Además, Rodrigo González se dejó ver con Pablo Menor, otro de tus compañeros con el que disfruta de sus aventuras fuera del país. Hasta el momento, la figura de la televisión se encuentra soltero y disfrutando de sus 40 años.

Rodrigo González durante entrevista con María Pía Copello

El polémico conductor Rodrigo González confirmó que la historia de amor con su novio Sean Rico llegó a su fin, en una entrevista con María Pía Copello, para su canal de YouTube denominado “Ya no ya”.

Esta revelación se dio cuando el ex conductor de Latina dejó entrever que Sean Rico habría tenido dudas sobre su futuro juntos. “Soy entregado. Yo pienso que, si uno elige a una persona para caminar juntos, para ser compañeros de vida, es para eso... No vas a estar ‘¿y si mañana?’, no. Si lo elegiste, el pollo viene con papas, así es la cosa”, manifestó.