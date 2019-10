Sulli de F(x) fue hallada muerta tras sufrir ciberacoso [VIDEO]

Sulli, recordada idol de Kpop, fue hallada muerta en su vivienda ubicada en la ciudad de Gyeonggi, provincia de Seongnam, al sur de Seúl (Corea del Sur), según informaron diversos medios internacionales.

Quien fuera la exmiembro del grupo F(x) ha sido encontrada fallecida por su agente alrededor de las 3:20 p. m. del lunes 14 de octubre en su casa (Una construcción de dos pisos en la mencionada localidad coreana), de acuerdo a fuentes policiales.

Se ha iniciado una exhaustiva investigación para aclarar el verdadero motivo de la muerte de Sulli.

La versión que difunde la Agencia de Noticias Yonhap, es que la policía surcoreana no descarta que se trataría de un suicidio. Sin embargo, no se encontró en la escena una nota.

Sobre la causa del deceso de Sulli, el medio Korean Boo alega que se trató de un suicidio y que la artista se habría ahorcado.

Por otro lado, Allkpop destaca la versión del cuerpo de bomberos de Seúl, quienes aseguran que se trató de un paro cardíaco.

La primera en pronunciarse en Instagram respecto al fallecimiento se Sulli fue su excolega de F(x), Amber Liu, quien decidió cancelar su agenda ante lo sucedido.

“Debido a los eventos recientes, pospondré mis próximas actividades. Perdón a todos. Gracias por sus palabras”, escribió la ex compañera de la desaparecida cantante.

Ahn Jae-hyun se pronuncia tras muerte de Sulli

El actor no pudo creer que la cantante haya fallecido y mostró su tristeza por la noticia.

“Esto no puede ser, no puede ser ... ¿verdad? Internet ... los artículos son extraños, ¿no? No tengo sentido de la realidad en este momento ... Me siento extraño porque estoy tomando demasiados medicamentos...”, expresó en redes sociales.

