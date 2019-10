Mayra Goñi responde a Fabio Agostini tras revelar que le fue infiel

Fabio Agostini generó revuelo tras su participación en “El valor de la verdad”, programa que conduce el periodista Beto Ortiz. Luego que el español aceptara que le fue infiel a su expareja Mayra Goñi, ella rompió su silencio.

De acuerdo con el diario Correo, la participante de “El artista del año” se encuentra tranquila, sin preocupaciones y disfrutando su nueva etapa en la vida (junto a Nesty).

“Yo no creo que él (Nesty, su actual pareja) esté preocupado, él sabe con la clase de persona que está. Yo también estoy con mi conciencia limpia, en algún momento hablé de esos temas y ya no quiero darle más vueltas al asunto. Yo estoy disfrutando de este momento de mi vida y estoy feliz como me ven, cero preocupada”, manifestó Mayra Goñi.

Mayra Goñi llora por interpretación. (Foto: captura)

La protagonista de “Los Vílchez” prefirió mantenerse al margen sobre las polémicas declaraciones de Fabio Agostini en “El valor de la verdad”.

“No me importa, no voy a responder nada. Él puede decir muchas cosas, yo no voy a hablar mal de nadie”, indicó Mayra Goñi.

Fabio Agostini y la respuesta que le otorgó los S/.50 000

“¿Le fuiste infiel a Mayra Goñi?”, preguntó Beto Ortiz al exparticipante de “Esto es Guerra”, quien no lo dudó ni un momento y respondió “sí”.

El español señaló que todo tiene una explicación y argumentó en qué circunstancias sucedieron las cosas. "Todo tiene una explicación. Como lo dije antes, ella se largó de viaje y empezamos hablar en el camino (por teléfono). Discutimos e hicimos las pases, ella lloró y yo lloré. Ella llega a España y corta conmigo, me quedé destrozado en Perú”, argumentó Fabio Agostini.