Lucecita Ceballos confesó que sufrió maltrato físico por parte de su expareja

Lucecita Ceballos se confesó en una entrevista con un reconocido diario local para contar una anécdota de su pasado y dejar un mensaje a las mujeres. La colombiana mantuvo una amena charla con el mencionado medio.

En conversación con el diario El Popular, la exconductora de televisión habló sobre anécdotas personales, entre ellas, de su “relación tóxica” cuando tenía 15 años.

Lucecita Ceballos. Fotos: Instagram.

"Cuando estuve en el colegio tuve un amor tóxico, él me llevaba años. Al final mostró su mal proceder. Cuando a uno lo empujan y hay un gesto de agresión ya no es saludable permanecer en esa relación", contó.

“A mí me agredió y tuvo la osadía de meterme unos palmazos, eso no me gustó. Mi padre lo tuvo que cuadrar y allí quedó todo. En ese momento tenía 15 años. La violencia se da en todos los géneros” reveló Lucecita.

La exmodelo colombiana afirmó que ese episodio ya lo tiene superado y dejó un importante mensaje: “No hay que permitir que nadie te falte el respeto de manera física o psicológica. Nada que sea agresión, del hombre a la mujer o de la mujer al hombre”.

Así también, durante la entrevista aconsejó a las mujeres quienes viene sufriendo algún tipo de agresión. "Que sean fuertes y que vayan a denunciar a su agresor ante la policía y autoridades. Esos sujetos deben estar en la cárcel porque son un peligro para la sociedad", indicó.

“Si una vez te agreden verbal o físicamente, siempre lo van a hacer porque están enfermos y necesitan una ayuda profesional” sentenció Lucecita Ceballos.

Lucecita opina sobre Sheyla Rojas

Tras consultarle sobre la exchica reality Sheyla Rojas y sus propuestas por conocer a hombre millonarios, la modelo colombiana dio su punto de vista.

"Están solteras y son libres de hacer lo que quieran. No tienen nadie quien le reclame. Pero deben tener cuidado porque a veces pueden estar en peligro", comentó.

Asimismo, agregó que “todos tenemos propuestas”, en relación a la pregunta, y lo que rescata de ello es que “hay que saber decir no, siempre”.