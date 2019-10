Novio de Mayra Goñi responde por declaraciones de Fabio Agostini en el sillón rojo

Tras las declaraciones de Fabio Agostini sobre Mayra Goñi en “El valor de la verdad”, el actual novio de la actriz no se quedó callado y respondió al modelo español.

Según Agostini, Mayra Goñi le habría sido infiel con Nicola Porcella, un romance que no se había mencionado antes en el reality “Esto es guerra” por lo que causó sorpresa entre los fans.

Sin embargo, Nesty defendió a la actriz peruana de las fuertes revelaciones. “De Fabio no voy a hablar, no voy a responder de Fabio, la relación va siempre para mejor, yo confío mucho en Mayra", expresó al finalizar su presentación en “El artista del año”

Mayra Goñi y Nesty

Y es que para el cantante puertorriqueño asegura que las críticas no afectaran a su relación con la recordada ‘Yuru, princesa de la selva’.

Mayra Goñi y Nesty.

"Desde que estoy con Mayra me he visto envuelto en rumores, la gente siempre va a hablar bien o mal, al final el trabajo de nosotros es encerrarnos en nuestra burbuja y si todo está bien ahí, no tenemos por qué dejar que lo exterior afecte la relación. Así pienso yo, hable lo que hable él”, mencionó.

Fabio Agostini acusa de infiel a Mayra Goñi

Fabio Agostini no sólo involucró a Mayra Goñi con Nicola Porcella, sino también con uno de sus amigos del extranjero.

“Se va Ibiza, se va de fiesta. Me tengo que enterar por otros medios porque yo tengo muchos amigos en España, me dicen ‘acabo de ver a Mayra subiendo con Flavia y a las amigas a la habitación’. Me meto al Instagram, y veo que está en la habitación y la terraza bajándose los pantalones”, contó el modelo español en el sillón rojo.