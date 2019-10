Fabio Agostini y Janet Barboza protagonizan tensa discusión en “Válgame”

Fabio Agostini fue el primer invitado del programa estreno de “Válgame”, donde dio detalles de su participación en “El valor de la verdad”. El modelo español se refirió al puntaje que le dio a cada una de las chicas con las que estuvo y sus declaraciones no fueron del agrado de la conductora Janet Barboza.

“Eres un canalla Fabio, porque has hablado cosas de mujeres que ahora tienen hijos y sin ningún tipo de pudor te sentaste ahí para hacerte el bacancito, eres un canalla total”, expresó la presentadora de televisión.

Al sentirse atacado, el ex integrante de “Esto es guerra” no se quedó callado y le respondió a la conductora de “Válgame”.

“A mí me pusieron nota y yo también lo hice... recalco que esas chicas también se han sentado en el sillón rojo para calificar a hombres”, respondió Agostini.

Ante la defensa del modelo, Janet Barboza siguió con su idea y trató de defender a las mujeres. “Has hablado de las chicas como si fueran un objeto, como si fueran muñecas que se rotan entre hermanos. Los dos bacancitos vienen a Perú y claro, te sientas en el sillón y comienzas a dar detalles de cosas que no te preguntaron", sentenció.

Agostini trató de controlarse en un inicio, pero finalmente decidió responder a la conductora en el programa en vivo.

“Janet, infórmate primero y mira bien el programa (por 'El valor de la verdad’) antes de decir las cosas que te piden que repitas... Si vas a decir algo, que sean con tus propias palabras y no lo que dice el productor... ¿Tú por ser mujer me puedes faltar el respeto a mí? Me parece que estás muy equivocada", señaló la expareja sentimental de Mayra Goñi.