Daniela Darcourt apoya a Yahaira Plasencia: “Es mi compañera y busca internacionalizarse”

Yahaira Plasencia ha lanzado hace unas semanas su nuevo tema titulado “Y le dije no”, aquí combina un poco lo urbano con la salsa y fue el productor Sergio George quien la contactó para hacer música juntos.

El videoclip no fue del agrado de todos ya que algunas personas juzgaron la manera exagerada en la forma que baila la cantante sin embargo, ella ha hecho oídos sordos a todos esos malos comentarios y ha seguido posicionándose como salsera.

Hay quienes la apoyan como Daniela Darcourt quien se alejó tres meses de los escenarios por unos problemas a sus cuerdas vocales. Ahora que ya está recuperada ha retomado sus presentaciones promocionando su nuevo disco “Esa soy yo”.

En una entrevista que le hizo Mónica Cabrejos en su espacio en Radio Capital, le preguntaron sobre Yahaira Plasencia y las críticas que ha recibido sobre su éxito a lo que ella respondió:

“Cuando salió la canción la gente me comenzó a etiquetar y dije voy a escucharla. Más allá del vídeo y de la producción, la canción es pegajosa. Tanto se ha dicho que la canción ya tiene 10 millones de reproducciones”.

Agregó que ella “es una compañera peruana que está haciendo música. La gente piensa que Yahaira es la única, pero hay muchos artistas que como ella están aprovechando para internacionalizarse”.

Daniela Darcourt defiende a Yahaira Plasencia

Así trató de callar a las personas que no valoran el trabajo de una peruana. Además, comentó que pasó por lo mismo ya que cuando estaba enferma, a la gente poco le importaba:

“Creo que cuando uno está en su apogeo, la gente que te maneja es muy dura en ese momento. Te culpan hasta porque tienes sueño y no se dan cuenta que somos humanos. No tenía derecho a enfermarme. Me sentía un robot”.

Daniela Darcourt está próxima a viajar a Colombia para grabar un videoclip de unos de sus temas de su nuevo álbum, comentó que tiene muchas sorpresas para sus fans y que deberían estar atentos a sus redes sociales.