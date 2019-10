Anelhí Arias revela que recibe propuestas de empresarios y narcos para formar una familia

Anelhí Arias se sinceró y comentó que ya no tiene ningún tipo de relación sentimental con Alejandro García desde hace un par de meses. La exporrista aclaró que si regresó al Perú, no fue por el cubano.

Dentro de ese contexto, respondió a lo declarado por su otra expareja Dayron Martin, quien la acusó de abandonar a sus hijas por otro hombre.

La figura de la farándula dejó en claro que su romance con Alejandro comenzó "cibernéticamente", pero que ya estaba separado del padre de sus hijas.

Anelhí Arias.

“Nos hicimos novios cibernéticamente, Dayron se entera de esto y me reclamó. Yo le dije, ‘yo ya no estoy contigo, no me puedes reclamar’, entonces se molestó, le dio pataleta. Pensó que yo iba a terminar esta relación cibernética”, declaró al diario Ojo.

La exmodelo agregó que tenía planes de dejar Estados Unidos para quedarse a trabajar en Perú. Es allí donde comienza a salir con el cubano.

“Yo tenia planes de venir a trabajar y de paso estar con la persona que encontré, que me hizo sentir bien en ese momento”, sostuvo.

"A mi me llaman empresarios, me llaman narcos, que me quieren dar de todo, pero no me gusta eso. Cuando digo que me quieren dar todo es que quieren que sea su pareja, de tener una familia, eso ha sido de siempre, pero no (me gusta)", reveló Anelhí.

"Yo soy una persona que me sé mantener sola, mantengo a mis hijas. mantengo a mi madre. La persona que me gusta es con quien estoy”, sentenció.

Captura de Youtube.

Anelhí Arias hace show erótica en discoteca

Las cámaras de “Magaly TV: La Firme” captaron a la exporrista del Sport Boys durnte un show nocturno en una discoteca de Pucallpa.

La bailarina subió al escenario, rodeada de una gran cantidad de hombres quienes esperaban verla con pocas prendas y hacer sensuales movimientos en el tubo de poledance. Incluso hizo un topless frente a todos los asistentes.