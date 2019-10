Conoce a Yuliett Torres, la ‘Kardashian mexicana’

Yuliett Torres es uno de los nombres que más suenan en Instagram. La modelo originaria del estado de Jalisco, recibió el apodo de #LadyOxxo, luego de que se hiciera viral en redes sociales un video suyo saliendo de un Oxxo, luciendo un minivestido que se recogía aún más con cada paso.

No obstante, a Yuliett Torres le interesa más ser conocida como la “Kardashian mexicana”, y espera alcanzar en números de seguidores a la estrella del reality show “Keeping Up with the Kardashians”.

Y aunque se encuentre un poco lejos de alcanzar los 149 millones de seguidores que posee Kim Kardashian en Instagram, Yuliett Torres suma unos nada despreciables 4.4 millones de followers. Además, la provocativa influencer asegura que todos son reales y no bots de Internet.

“Todos mis seguidores son números reales y mis mayores fans están en México, Estados Unidos y Brasil y, aunque no lo crean, hay un número importante de mujeres”, expresó al portal El Gráfico.

Yuliett Torres es una de las modelos más seductoras en redes sociales.

Y aunque asegura que el contenido en su perfil de Instagram está pensando para las mujeres, sus fotografías explotan su sensual anatomía para el disfrute masculino.

“Por ellas ya no sólo es mostrar un cuerpo sexy, también van a encontrar a una chica en su día a día, a una Yuliett que es cercana, de carne y hueso, porque no todo es glamour. Además, podrán ver tips de belleza y cápsulas para que las chicas puedan hacer algunos ejercicios desde casa”.

Yuliett Torres es una modelo oriunda de Jalisco, México.

No obstante, una de sus últimas publicaciones (realizada el 26 de setiembre) apunta directamente a sus seguidores varones al preguntar: Oigan ¿En qué portada de revista para caballeros les gustaría verme?

Las respuestas apuntaban a la mexicana revista H o Playboy.

Yuliett Torres es conocida por su trabajo de modelaje en ropa deportiva y lencería.

Yuliett Torres juega con el doble sentido en Instagram

Las publicaciones de la modelo resultan muy similares a la ‘Chica del clima', Yanet García. Sin embargo, Yuliett Torres les da un toque especial al jugar con las palabras y contenidos, como en su última publicación realizada el 13 de octubre, donde escribe:

“Yo te observo desde aquí. ¿Desde donde me estás viendo tú?”, escribe junto a una fotografía suya mirando por una ventana, pero enfocada estratégicamente desde la parte baja de su espalda, para resaltar sus glúteos y piernas tonificadas.