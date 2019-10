Ximena Hoyos gana concurso de fisicoculturismo en Costa Rica

Orgullo nacional. La actriz Ximena Hoyos utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir su alegría por ganar el Campeonato Latino Americano de FÍsicoculturismo y Fitness, llevado a cabo el último sábado en San José, Costa Rica.

La exintegrante del desaparecido reality de competencia “Combate” se convirtió en la absoluta ganadora de la categoría “bikini”, pues obtuvo dos medallas de oro.

A través de su red social, Ximena Hoyos agradeció a las personas que estuvieron detrás de ella para conseguir sus metas.

“2 medallas de oro y ganadora absoluta, puedo decir que el esfuerzo valió la alegría . Hoy no gané yo, ganó Perú . Gracias por tanto apoyo me siento bendecida amigos. Me tocó ser parte de un team que para mi no es solo “team” es mi segunda familia. Sin ustedes no estaría donde estoy”.

Ximena Hoyos alzando su premio.

Asimismo, la modelo también resaltó lo difícil que fue para ella llevar el proceso, pues para llegar hasta donde está pasó por un estricto régimen de dietas y ejercicios.

Tras ganar la competencia, Ximena Hoyos fue entrevistada por la organización. Ella aseguró que seguirá en este tipo de deportes porque es lo que más le gusta.

Ximena Hoyos fue hasta Costa Rica para participar-

“(El siguiente paso) Seguir competiendo ya como pro. Este deporte es mi pasión, he encontrado en el físicoculturismo algo inexplicable, se sufre porque no es fácil, pero se goza y esto riquísimo. Me encanta lo que haga. Este premio se le dedico a mi familia, a mi mamá y a todo el Perú”, mencionó muy emocionada.

Ximena Hoyos gana campeonato nacional de físicoculturismo y fitness

Ximena Hoyos en Instagram

A inicios de febrero de este año, Ximena Hoyos participó por primera vez en el Campeonato nacional Mis & Mister Lima 2019, organizado por la Federación deportiva nacional de físicoculturismo y fitness del Perú. La actriz ganó en la categoría de fitness.

Ximena Hoyos en Instagram

La exchica reality cuenta con más de 1.4 millones de seguidores en Instagram; perfil en la que comparte el riguroso entrenamiento y dieta que realiza para poder mantener la anatomía que hoy presume. Ximena Hoyos se alejó de la televisión para concentrarse en el fisicoculturismo y hoy viene cosechando triunfos de su arduo esfuerzo en esta disciplina.