Hija de Thalía no habló en español durante su primera entrevista [VIDEO]

El último jueves, Tommy Mottola recibió una estrella en el paseo de la fama de Hollywood. Como era de esperarse, el empresario estuvo acompañado de su esposa Thalía, sus hijos Mathew y Sabrina, quienes se robaron toda la atención, sobre todo esta última.

La adolescente de 12 años dejó a más de uno sorprendido al brindar su primera entrevista. El debut de la jovencita ante cámaras fue por todo lo alto: una ceremonia donde la industria del entretenimiento celebraba a su padre.

PUEDES VER: Thalía felicita a Tommy Mottola por recibir su estrella en el paseo de la fama

Familia Mottola Sodi en Hollywood

La familia de Tommy Mottola fue abordada por la presentadora del programa El Gordo y La Flaca, de Univisión, Lili Estefan, quien con su carisma logró que Sabrina y Mathew dijeran algunas palabras para felicitar al reconocido productor musical.

La conocida presentadora le pidió a la hija de Thalía que le diera un beso a su padre. Ella accedió, pero no pensó que Estefan le colocara el micrófono en su rostro para empezar una conversación.

Tommy Motolla y Thalía han demostrado que su familia es muy unida.

Lily le preguntó cómo se sintió por el logro de su padre, a lo que Sabrina, evidentemente nerviosa, respondió en inglés: “Muy feliz”.

La conductora le pidió que lo hiciera en español, pero ella volvió a decir lo mismo en su lengua materna.

“Estoy muy feliz porque hoy recibió una estrella. Es una gran celebración, no hay un motivo para no estar feliz. No quiero (hablar español), estoy bien”.

Thalía suele compartir en Instagram fotos de sus hijos.

Sin embargo, Lily Stefan le volvió a cuestionar que se dirigiera en español. Ante esto, Tommy Mottola también le pidió que lo hiciera, pero, al parecer, Sabrina se puso muy nerviosa y continuó hablando en inglés.

Luego de esto, ‘la flaca’ se dirigió al otro hijo de Thalía, Mathew, para saber su opinión por el reconocimiento a su padre. Sin embargo, el niño también se pronunció en inglés y señaló: “Lo mismo que ella dijo”, desatando las risas entre los presentes.

Instagram: Thalía y su emotiva dedicatoria a Tommy Mottola

Luego que Tommy Mottola recibiera la estrella número 6270 del Hollywood Boulevar, Thalía no dudó en dedicarle un emotivo mensaje a través de Instagram.

La estrella de Tommy Mottola

“Es un verdadero honor compartir mi vida con una leyenda como tú y que nuestros hijos entiendan la perspectiva real del arduo trabajo que ha hecho su padre, por años, en la industria de la música. Eso no tiene precio. Estamos muy contentos de poder mostrarles el amor y la fuerza de la familia a nuestros hijos, que están muy orgullosos de ti", escribió la cantante.