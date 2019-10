Usuarios trollean a Mateo Garrido Lecca por participación en “Pataclaun”

Varios usuarios de Internet no perdonan al nuevo elenco de la reconocida serie cómica “Pataclaun”. Muchos crecieron viéndola con Johanna San Miguel, Carlos Alcántara, Wendy Ramos, Gonzalo Torres y Carlos Carlín.

Cuando se lanzó la noticia de que regresarían nuevamente a la televisión, todos se emocionaron ya que pensaron que podría volver con el mismo elenco. Se comenzó a sospechar ya que los actores subían fotos antiguas de sus épocas de clowns.

Sin embargo, las cosas cambiaron cuando la productora de televisión Cathy Sáenz subió a su cuenta oficial de Instagram el nuevo elenco de “Pataclaun”. En un clip que dura más o menos un minuto salen personajes reconocidos como Armando Machuca, Jorge Talavera y Mateo Garrido Lecca.

Esto no ha sido bien visto por los fanáticos de la serie ya que no consideran cómico al chico que hace stand-up.

¿Qué dicen los fanáticos de “Pataclaun”?

A través de las redes sociales, varias personas se han encargado de dar su opinión sobre el nuevo elenco y no todos son buenos comentarios:

“Mateo Garrido Lecca estará en Pataclaun, me lo pierdo de todas maneras”, “Genial, avísenme para cancelar mi cable”, “Excelente como para no verlo en familia”, “Que lo pasen en la noche para poder conciliar el sueño”.

A pesar de todo ello, Mateo se ha mostrado feliz por ser parte de este gran proyecto y ha hecho oídos sordos a las malas críticas. Sus fans le han recomendado que mejor no acepte salir en la televisión por respeto a la serie:

“A veces hay cosas que mejor no tocarlas, tengo un feeling bastante grande con Pataclaun, así que Mateo, a mi me caes bien, me das risa, solo espero que estén a la altura y suerte! Estaré ansioso para verlos”.