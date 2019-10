Magaly Medina justifica duros calificativos a Jazmín Pinedo y Gisela Valcárcel

Magaly Medina aclaró los duros calificativos que colocó a las conductoras Jazmín Pinedo y Gisela Valcárcel. La periodista fue acusada de no ser consecuente con el respeto a la mujer que promueve en su programa.

Y es que para Magaly Medina, sus declaraciones son producto de la crítica a ambas presentadoras de acuerdo a su desempeño en la televisión.

"Si tú no eres periodista, boba, porque eres tonta, con qué favor... eso de tener 6 animadores, debe ser que no hay cerebro suficiente, por eso ponen seis para juntar una neurona. “Neuronas al mando” pónganle mejor”, expresó Medina en referencia a Jazmín Pinedo en su programa. A lo que la exchica reality no respondió desde su tribuna en Latina.

Pero quien sí se pronunció fue el productor de Gisela Valcárcel, quien aseguró que Magaly Medina no es consecuente con sus ideas por calificar de ‘cantinflas’ a la conductora de “El artista del año” luego del escándalo con Susan Ochoa. Según Armando Tafur, ella estaría agrediendo a las mujeres.

“Los términos ‘boba’, ‘tonta’ y ‘Cantinflas’ siempre van a existir porque hay mujeres que lamentablemente no tienen neuronas o son bataclanas que se ilustraron un poquito, pero no las ninguneé como mujeres. Critiqué su desempeño en televisión porque ese es mi trabajo”, justificó la periodista de ATV.

¿"Magaly TV, la firme" continuará al aire?

Magaly Medina afirmó que continuará durante el próximo año con el programa “Magaly TV, la firme” a través de la señal de ATV. Pese a que aún no hay una firma de renovación, la conductora aseveró que permanecerá en la pantalla chica.

“Vamos a la cabeza de los programas de espectáculos y ya le ganamos y empatamos a ‘Yo soy’. Tenemos buenas expectativas para el próximo año”, sostuvo.