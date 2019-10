Esta es la lista completa de los nominados a los Latin American Music Awards 2019

La industria del entretenimiento se paralizará este jueves 17 de octubre cuando se lleve a cabo los tan esperados “Latin American Music Awards 2019”, que en su quinta edición promete romper esquemas.

Artistas de la talla de Ozuna, Maluma, Becky G, Bad Bunny, Rosalía, Karol G, entre otros. se darán cita en en el Teatro Dolby de Los Ángeles (Estados Unidos) para asistir a la prestigiosa ceremonia, que año tras año celebra la música latina.

Latin American Music Awards 2019, Ozuna

Para esta edición, los mexicanos Kate del Castillo, Chiquis Rivera y Carlos Ponce tendrán la misión de amenizar la velada. No obstante, lo que más llama la atención son las nominaciones.

Ozuna, Romeo Santos y Bad Bunny calentarán la ceremonia, pues los tres parten como favoritos al encabezar la lista. Cabe mencionar que el intérprete de “Adicto” tiene más posibilidades porque su nombre aparece nueve veces.

Cardi B se emociona con sorpresa de Romeo Santos

A continuación te dejamos la lista completa de los nominados:

Artista del año:

Anuel AA, Bad Bunny, Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga, Christian Nodal, Daddy Yankee, J Balvin, Karol G, Maluma, Ozuna, Romeo Santos.

Latin American Music Awards 2019, Anuel AA, Karol G.

Nuevo artista del año:

Darell, Jhay Cortez, Lunay, Paulo Londra, Rosalía, Sech.

Sencillo del año:

"Ella quiere beber", Anuel AA y Romeo Santos; "MÍA", Bad Bunny y Drake; "Con calma", Daddy Yankee con Snow; "Taki Taki", DJ Snake con Selena Gómez, Ozuna y Cardi B; "Calma", Pedro Capó y Farruko.

Álbum del año:

Real hasta la muerte", Anuel AA; “X 100PRE”, Bad Bunny; “VIDA”, Luis Fonsi; “Aura”, Ozuna; “Africa Speaks”, Santana.

Artista femenina favorita:

Becky G, Karol G, Natalia Lafourcade, Natti Natasha, Rosalía.

Latin American Music Awards 2019, Karol G, Becky G, Rosalía, Natti Natasaha y Natalia Lafourcade.

Artista masculino favorito:

Anuel AA, Bad Bunny, J Balvin, Ozuna, Romeo Santos.

Latin American Music Awards 2019. Anuel AA, J Balvin, Bad Bunny, Ozuna y Romeo Santos

Dúo o grupo favorito:

Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga, CNCO, Los Ángeles Azules, T3r Elemento, Wisin & Yandel.

Artista favorito pop:

CNCO, Luis Fonsi, Pedro Capó, Sebastián Yatra.

Álbum favorito pop:

"VIDA", Luis Fonsi; "El mal querer", Rosalía; "Africa Speaks", Santana; "Fantasía", Sebastián Yatra.

Canción favorita pop:

“Lost In The Middle Of Nowhere (remix)”, Becky G y Kane Brown; “Imposible”, Luis Fonsi y Ozuna; “Calma”, Pedro Capó y Farruko; “Amigos con derechos”, Reik y Maluma; “Ya no tiene novio”, Sebastián Yatra y Mau y Ricky.

Artista favorito urbano:

Anuel AA, Bad Bunny, J Balvin, Ozuna.

Álbum favorito urbano:

"Real hasta la muerte", Anuel AA; "X 100PRE", Bad Bunny; "Gangalee", Farruko; "Aura", Ozuna.

Canción favorita urbano:

“Ella quiere beber”, Anuel AA y Romeo Santos; “MÍA”, Bad Bunny y Drake; “Con calma”, Daddy Yankee con Snow; “Taki Taki”, DJ Snake con Selena Gómez, Ozuna y Cardi B; “Vaina loca”, Ozuna y Manuel Turizo.

Artista favorito tropical:

Carlos Vives, Juan Luis Guerra, Marc Anthony, Romeo Santos.

Latin American Music Awards 2019

Álbum favorito tropical:

"40… y contando (En vivo desde Puerto Rico)", Gilberto Santa Rosa; "Literal", Juan Luis Guerra y 4.40; "OPUS", Marc Anthony; "Utopía", Romeo Santos.

Canción favorita tropical:

“Inmortal”, Aventura; “Adicto”, Prince Royce y Marc Anthony; “Centavito”, Romeo Santos; “Vivir bailando”, Silvestre Dangond y Maluma; “Aullando”, Wisin & Yandel y Romeo Santos.

Artista favorito crossover:

DJ Snake, Drake, Sean Paul, Snow.

Tour favorito:

Bad Bunny, Chayanne, Jennifer López, Luis Miguel, Marc Anthony.

Latin American Music Awards 2019, Jennifer Lopez

Video favorito:

"Te confieso", Camila; "La respuesta", Becky G y Maluma; "Si supieras", Daddy Yankee y Wisin & Yandel; "R.I.P.", Sofía Reyes con Rita Ora y Anitta; "En guerra", Sebastián Yatra y Camilo.

Artista favorito regional mexicano:

Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga, Calibre 50, Christian Nodal, T3r Elemento.

Álbum favorito regional mexicano:

"Con todas las fuerzas", Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga; "Bendecido", Lenin Ramírez; "Oye mujer", Raymix; "The Green Trip", T3r Elemento.

Canción favorita regional mexicano:

"A través del vaso", Banda Los Sebastianes; "Mejor me alejo", Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga; "No te contaron mal", Christian Nodal; "Nunca es suficiente", Los Ángeles Azules con Natalia Lafourcade; "Aerolínea Carrillo", T3r Elemento con Gerardo Ortiz.

¿Cómo ver los Latin AMAs?

Latin American Music Awards 2019

La ceremonia de premios será televisado por el canal Telemundo y vía streaming desde la cuenta oficial de Facebook de los “Latin American Music Awards”. En Perú la transmisión empezará a las 7 de la noche.

Conductores oficiales de los Latin American Music Awards

La ceremonia de los Latin American Music Awards se realizará este jueves 17 de octubre y tendrá como conductores a Eugenio Derbez y Jacky Bracamontes.