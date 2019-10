Asalto a las joyas de Kim Kardashian será llevado al cine

Una terrible anécdota de Kim Kardashian ha inspirado para adaptarse a una versión cinematográfica. La socialité, conocida por su reality “Keeping Up with the Kardashians”, tendrá su propia película.

En Instagram, la actual pareja de Kanye West no habla mucho del proyecto. No obstante, lo reveló la revista Variety, la cual sería dirigido por Joan Sfar, quien recientemente culminó su novela gráfica llamada “Fashion Week”.

PUEDES VER: Kim Kardashian visita Armenia y bautiza a sus hijos

Dicha obra del cineasta fue inspirada por el robo que Kim Kardashian sufrió en París, hace 3 años. Ahora planea llevarla al cine, en un ligero film. En el proyecto, Marion Festraëts también lo co-escribe.

Brillantes joyas de Kim Kardashian.

La cinta explorará temas sociales como el feminismo, la masculinidad y el patriarcado que se vive en esta sociedad actual. “Hablará acerca de la violencia en contra de la mujer, la relación entre gente muy rica y no tan rica, el mundo de la moda y el encuentro entre figuras del nuevo y viejo mundo”, dijo Sfar.

Foto: Instagram.

¿Cuál es la trama de la película de Kim Kardashian?

De acuerdo a la información de la revista, la trama gira en torno a un grupo de asaltantes que planean robar a una famosa influencer durante su viaje a París. Sin embargo, tendrás muchos problemas por las situaciones que sucederán en la capital de Francia debido a la semana de la moda.

La historias se filmará en francés, pero recurrirá a un elenco internacional. El director aseguró que no busca un “clon” de la ‘socialité’, sino buscará a alguien con la esencia de la empresaria.

Foto: Ejecentral.

El terrible robo que sufrió Kim Kardashiam

La empresaria sufrió un terrible episodio cuando robaron su joyería en el 2016. La maniataron, amordazaron y amenazaron con un arma de fuego apuntándole en la cabeza dentro de la habitación del hotel donde se hospedaba.

Los ladrones se llevaron su joyería valorizada en varios millones de dólares. Lo que más buscaban los asaltantes fue su anillo de compromiso.

“Era la semana de la moda de París, yo había mostrado mi nuevo anillo de diamantes. Kanye me había comprado un anillo de 20 quilates, además traje todas mis joyas, todo lo que tenía a París”, contó Kim Kardashian para el programa “True Hollywood Story”.

Kim Kardashian presenta su línea de ropa interior

La ‘socialité’ anunció a través de su cuenta de Instagram, su nueva línea de ropa interior hecha de algodón. Dicha colección será lanzada este 15 de octubre.

Foto: Instagram.

Su comunicado lo realizó con una fotografía donde vemos a la modelo lucir una de las piezas, recostada en un sillón.

"Presentamos la colección de algodón Skims: Lanzamiento el 15 de octubre a las 9 AM PST / 12 PM EST. ¡Pronto vendré mi ropa interior esencial y mis prendas de salón hechas de algodón ultra suave!, escribe en el texto que acompaña a la imagen.