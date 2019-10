Fabio Agostini: ¿Nicola Porcella tuvo affaire con Ivana Yturbe?

Fabio Agostini se sentó en el sillón rojo de “El valor de la verdad” y durante su participación contó distintos episodios que vivió al lado de la actriz Mayra Goñi, su expareja sentimental.

Según narró el ex integrante de “Esto es guerra”, su romance con Mayra Goñi estuvo lleno de desconfianza luego que varios amigos en común le confesaron que Nicola Porcella besó a su enamorada.

Ante este rumor sobre Mayra Goñi y su compañero de reality, el español Fabio Agostini decidió pedirle explicaciones a Nicola Porcella, pero se lo negó en varias ocasiones.

En una de los enfrentamientos verbales entre Fabio y Nicola, el excapitán de “Los Guerreros” terminó confesando que estuvo con la enamorada de Mario Irivarren, Ivana Yturbe, y no con Mayra Goñi.

Fabio Agostini no se mostró tranquilo ante la revelación de Porcella y decidió encararlo frente a Mario Irivarren. “Tú me dijiste que te habías hecho a tal persona (por Ivana Yturbe), pero a Mayra no. Esa tal persona es una enamorada de los chicos que están aquí. Así que llamo al chico y le digo ‘no te rías porque él también se hizo a tu novia’, y le pregunta a Nicola si es cierto, y Porcella tenía que decirle que sí porque me estaría mintiendo. Lo mira a Mario (Irivarren) y le dice mirándolo de miedo ‘¡cómo vas a creer eso!’ y lo dijo en mi cara", contó.

"Si está mintiéndole sobre la novia de él (por Mario Irivarren), y a mí me lo había dicho, cómo podía creerle (por Nicola Porcella)”, agregó.

Aunque en un inicio no quiso dar el nombre de Mario Irivarren, Fabio Agostini terminó revelando un affaire nunca antes contado en televisión nacional.

Durante su participación en “El valor de la verdad”, Fabio Agostini contestó a 21 preguntas y se llevó 50 mil soles.