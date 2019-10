Bryan Adams en concierto: “Gracias por acompañarme en esta playa de estacionamiento"

El cantante Bryan Adams realizó un concierto el viernes 11 de octubre en Plaza Arena como parte de su gira mundial “Shine A Light”.

Durante su concierto, el intérprete de 59 años de edad se dirigió a un grupo de fans que estaban observando su show desde una playa de estacionamiento, ubicada en el parking del Jockey Plaza del distrito de Surco.

“Gracias por acompañarme en esta playa de estacionamiento. Es la primera vez en mi vida que toco mientras veo carros salir”, dijo Bryan Adams durante su evento musical en Plaza Arena.

El comentario de Bryan Adams resultó muy polémico en Twitter. El periodista Martín Riepl, conductor de Latina, también se refirió al respecto en redes sociales y señaló que el cantante canadiense intentó hacer una llamada de atención a los organizadores de su concierto en Lima.

“Una broma que es un ‘lapo’ para los organizadores”, escribió el presentador de Latina en su cuenta de Twitter.

Bryan Adams se dirigió a fans que lo veían desde una playa de estacionamiento. Foto: Twitter @martinwriepl.

Otros admiradores de Bryan Adams no se hicieron esperar y reprodujeron el comentario del músico en redes sociales, criticando a los organizadores por colocar el escenario al lado del estacionamiento en mención.

¿Cómo fue el concierto de Bryan Adams en Lima?

La leyenda del rock canadiense se reencontró con sus miles de fanáticos peruanos el 11 de octubre en el Plaza Arena, junto al Jockey Plaza.

El músico llegó a Perú para presentar “Shine a Light”, su decimocuarto disco de estudio y el single que le da nombre al disco. Ha sido coescrito con el cantante y compositor británico Ed Sheeran.

El set list que se dejó escuchar en Lima, incluyó los siguientes temas: Can’t Stop This Thing, Run To You, Shine A Light, Heaven, Go Down Rockin', Its Only Love, Cloud Number Nine, You Belong To Me, Women, Here I Am (Acústico), When You’re Gone (Acústico), Everything I Do, Back To You, The Only Thing, Cuts Like a Knife, 18 'Til I Die, Please Forgive Me, Summer Of 69,I Could Get Used To This, I Fought The Law, Whiskey In a Jar (Acústico), Straight From The Heart (Acústico) y All For Love (Acústico).