Fabio Agostini es comparado con el ‘Joker’ por su extraña conducta en EVDLV

Fabio Agostini contó anécdotas de su vida personal y de algunas chicas reality en “El valor de la verdad”. Su presencia en programa de Beto Ortiz, tuvo una particularidad por su gran sentido del humor.

Tras la respuesta a la pregunta 9, en la cual el modelo respondió con la verdad al revelar que Michelle Soifer visitaba a su hermano en su departamento, ocurrió una anécdota peculiar.

En un momento de la conversación, el conductor de televisión Beto Ortiz le preguntó el por qué de su risa en las revelaciones. “(Me río) porque tú te estás aguantando la risa”, respondió el exchico reality.

Beto Ortiz comparó a Fabio Agostini con el Joker. Foto: Captura.

“Yo no me estoy riendo”, aseguró el escritor. No pasó ni un segundo para que Fabio aceptara que tiene un problema con la risa, pues lo hacía a cada rato. “Yo siempre me río, tengo ese problema”, confesó.

En ese sentido, Beto le recordó al personaje de la película ‘Joker’ quien padece de lo mismo. “Puede ser eso una enfermedad ¿Ya sabes? ¿Ya viste el ‘Guasón’?”, le consultó.

"Yo creo que tengo la misma enfermedad. Me río sin control y estoy intentando ponerme serio", sorprendió el español al contestarle luego que el presentador le dijera que el personaje ficticio tiene una risa patológica e incontrolable.

Fabio Agostini convive con Alexandra Méndez

En otra parte la charla, Beto Ortiz señaló a Alexandra Méndez ‘La chama’ y al modelo español diciéndoles: “Ustedes son ‘roomers’”. Dicha afirmación sorprendió a los extranjeros.

Fabio Agostini en detrás de cámaras de "El valor de la verdad". Foto: Instagram.

En ese momento, Fabio contó que sí lo son y mantienen una hermosa amistad. Ambos conviven en el departamento de la venezolana. “Ella duerme en su cuarto, yo en el salón”, agregó.

Así también, explicó las razones por las que vive en su domicilio. “Yo me fui a España, regresé y como ya no tenía (el otro) departamento, la Chama me dijo que me podía ‘adoptar’”, reveló.

¿Fabio Agostini durmió con el 'Zorro Zupe?

Beto Ortiz reveló que, antes de que Alexandra Méndez le ofreciera domicilio a Fabio Agostini, el ‘Zorro Zupe’ fue el primero en hacerle la petición. El español terminó por confesar que sí fue cierto, pasando un momento incómodo y gracioso en “El valor de la verdad”.

“Es que el zorro vive con facundo, él es como un hermano mío. Facundo me dijo 'Fabio si necesitas un lugar donde quedarte, nosotros tenemos una habitación libre”, contó.