“Soy hija de la India María": Denisse Guerrero, vocalista de ‘Belanova’, confirma vínculo familiar con la actriz

Dennise Guerrero se hizo popular tras formar parte del grupo ‘Belanova’. Sus temas musicales han sido premiadas y en redes sociales tienen miles de seguidores que están pendientes de lo que pasa con la banda y con cada uno de sus integrantes.

Lo que últimamente ha llamado más la atención fue la posibilidad de que la vocalista de esta agrupación mexicana sea la hija perdida de María Elena Velasco, más conocida como la India María, personaje de televisión en México y el mundo.

Cada vez que le preguntaban sobre su parentesco con la estrella de cine, Dennise Guerrero no lo negaba ni lo confirmaba, eso incrementaba el rumor de que sea su hija:

“Desde hace años corre el rumor de que yo soy hija de La India María, que falleció hace 3 años víctima del cáncer. Había decidido no dar declaraciones al respecto porque no quería negar el parentesco pero tampoco que la gente supiera la verdad”.

¿Quién es la mamá de Denise de Belanova?

Sin embargo, se cansó de todo este tema y reveló por fin el mito que andaba rondando por todas las redes sociales: Sí es hija de la Indía María. Así lo confirmó:

“Si bien no teníamos una relación cercana siempre tuvimos un trato cordial. Éramos muy parecidas en personalidad, sin embargo yo no podía verla como mi madre, a quien realmente veía como mi madre era a la mujer que me crió y a quien le tengo un gran cariño”.

No dudó en comentar lo que sintió cuando se enteró que su madre biológica falleció víctima de cáncer:

“Me dolió el deceso, finalmente fue la mujer que me dio la vida y le estoy agradecida. No era una mala persona, y me siento orgullosa de parecerme mucho a ella tanto física como emocionalmente”.

Contó también que sus amigos de ‘Belanova’ sí sabían la verdad y que son buenos amigos al respetar su decisión de no decirle a nadie sobre esto hasta que le dieron ánimos para que lo dijera ya que no es algo que se deba ocultar:

Denisse Guerrero, vocalista de ‘Belanova’, confirma que es hija de la India María

“Ellos me animaron a revelar la verdad, creen que ya estamos bien posicionados como grupo y este tipo de declaraciones no nos afectará profesionalmente”.

“Hoy me siento confiada de decir que crecí en una familia amorosa, pero fue una gran actriz muy querida por el público quien me dio la vida”, finalizó.

Los mejores éxitos de Belanova

Como muchos recuerdan, Belanova es una banda mexicana formada en la ciudad de Guadalajara. En el año 2000 esta agrupación se formó y cosechó éxito en su país por varios años seguidos. Actualmente son considerados como los más populares del país norteamericano. Tienen una gran cantidad de fanáticos en toda América Latina. Entre sus grande éxitos están “Rosa Pastel”, “Por ti”, “One, Two, Thre, Go!”, “Toma mi mano”, etc.