Bárabara Mori: “Tuve una infancia triste, violenta y muy alejada del amor”

Bárbara Mori ha consternado con sus más recientes declaraciones donde, por primera vez, habló abiertamente sobre su vida en Uruguay.

Por medio de un audio (poscast Se regalan dudas), reveló todo el sufrimiento que pasó al no tener una mamá y lidiar con un padre alcohólico. Además, señaló sobre el impacto que tuvo esta triste y traumática situación cuando creció.

Bárbara Mori fomenta el amor en Instagram.

“He compartido poco de lo que soy, de dónde vengo y cómo crecí. Tuve una infancia súper dura, triste, violenta, muy alejada del amor. Crecí sin mamá y crecí con un padre alcohólico”, comentó la actriz.

A raíz del sufrimiento y esa sensación de vacío que sentía por no ser plenamente amada, provocó que abandonara su hogar y empezara a sobresalir por su propio esfuerzo.

La actriz relató que empezó a trabajar a los 14 años para poder juntar dinero y salirse de su casa, donde confesó que “hice de todo un poco”.

Tras varios años ahorrando, Bárbara Mori consiguió el dinero suficiente para independizarse. Además, resaltó que su “belleza” fue un factor que la ayudó a conseguir más trabajos.

Bárbara Mori en Instagram

“Empecé a modelar porque mi belleza física me abrió puertas. Y cuando empecé a estar en frente de una cámara me dí cuenta de que quería ser actriz“, aseguró.

No obstante, ella reconoce que el dinero no compra la felicidad. Sus traumas de niña la llevaron a no escoger bien a sus parejas sentimentales.

“Tenía todo lo que según la sociedad te lleva a la felicidad. Fama y dinero, pero yo conocí el amor a base de golpes y el abandono de mi madre. Entonces el amor era para mí eso (...) Me empecé a relacionar con hombres en relaciones destructivas y tóxicas”, culminó Bábara Mori.

La historia de Bárbara Mori llegará a las pantallas

Durante una entrevista con Excélsior, Bárbara Mori dijo que iniciará el rodaje de una película que escribió basándose en los momentos más duros de su niñez.

Los traumas de su infancia tuvo un efecto negativo en su vida.

“Escribí un guión que tiene como base lo que viví en mi infancia, que no fue fácil, porque hubo episodios fuertes de violencia. Perdí a mi madre cuando era niña y mi padre tomaba, fue muy complicado”, señaló al medio.

¿Cómo llegó a la fama Bárbara Mori?

Bárbara Mori como 'Rubí.

Bárbara Mori, dueña de una envidiable belleza, saltó a la fama gracias a la telenovela mexicana “Rubí” (2004), donde compartió roles con Eduardo Santamarina y Jacqueline Bracamontes.

Actualmente se encuentra en rodaje la nueva versión, que tiene como protagonista a Camila Sodi.