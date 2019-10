Rodrigo González lanza advertencia al público sobre cambios en Latina

La renuncia de Rodrigo González al programa “Válgame Dios” de Latina no fue impedimento para que deje de opinar sobre los famosos y el canal donde trabajó durante tantos años.

Por medio de su página oficial de Facebook, Rodrigo González escribió una extensa crítica a los programas de Latina, “Mujeres al mando” y “Válgame Dios”, que no han podido destacar en la medición del rating.

Rodrigo González critica a figuras de Latina, Mujeres al mando y Válgame Dios. Fuente: Facebook

“Latina se convirtió en pantalla y aire de “talentos” de bajo presupuesto. Ahí están los resultados, sin rating y sin auspicios. Ahora les han hecho contrato (por un mes ) lo que confirma que ni ellos confían en sus contrataciones, todo de prueba, cambian de horario, quitan, sacan, ponen, cambian de nombre, mueven sin respeto al público sus novelas, programas que fueron respaldados por años son retirados, por eso se les ha enfriado la antena”.

Rodrigo González también se refirió al anuncio de la reinvención del programa “Válgame Dios”, el cual condujo con su amiga Gigi Mitre por más de 5 años.

En su mensaje para Facebook no dudó en opinar sobre los nuevos conductores que tendrá “Válgame”, que presenta como figuras principales a Mónica Cabrejos y Karla Tarazona.

“Ahora que el canal está en venta ya no les interesa lo que ofrecen. Todo para sus bolsillos nada para el público, así ponen los números en verde. Inviertan un poco, no reciclen fórmulas desgastadas y detenidas en el tiempo, no revivan personajes que jamás funcionaron ni fueron queridos por el público, no tienen figuras con arrastre popular. Todos los que nunca triunfaron ni quieren en otros canales ahora están ahí”.

‘Peluchín’ preocupado por los periodista de Latina

Los cambios en el canal Latina han provocado la preocupación de Rodrigo González, quien teme que Beto Ortiz y Mónica Delta terminen renunciando.

“... Ojalá no terminen perdiendo y aburriendo a Beto Ortiz y Mónica Delta que son los únicos presentadores primeras figuras de la televisión que les queda. Quizás los nuevos dueños ordenen como corresponde la casa”.