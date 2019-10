Natalie Portman pide a las mujeres que hablen sin miedo sobre la brecha salarial

Desde hace un tiempo, Natalie Portman se ha convertido en una de las máximas figuras a la hora de hablar abiertamente y sin miedo sobre la desigualdad que existe en cuanto a los sueldos en la industria del cine entre una mujer y un hombre.

Durante una entrevista con la prestigiosa revista Elle, la celebridad estadounidense de origen israelí señaló que este tipo de problema se tiene que hablar entre colegas para que deje de ser un tabú.

Natalie Portman es una de las celebridades que exige una igualdad salarial en Hollywood.

“Si no hablamos entre nosotros, no podemos compartir, no podemos obtener información, tampoco podemos enfadarnos y unirnos a la causa”, manifestó la ganadora del Oscar por su papel protagónico en la aplaudida cinta Black Swan.

Asimismo, Natalie Portman resaltó lo importancia de no callar por miedo o vergüenza, ya que esa no sería la solución si se quiere llegar a una igualdad en Hollywood.

“En realidad, es la única forma para poder ayudarnos los unos a los otros, diciendo: ‘Oye, me pagan esto, he negociado este contrato así…”, agregó la futura ‘Thor’ del Universo Marvel.

Natalie Portman vocera del movimiento Time’s Up

Tras la ola de acusaciones contra Harvey Weinstein por abuso sexual, en 2017, nació el movimiento feminista y #MeToo. En respuesta, diferentes celebridades como Natalie Portman crearon Time’s Up, fundado el 1 de enero de 2018, para luchar contra el acoso sexual.

Desde aquel momento, la intérprete de 38 años junto a sus colegas Patricia Arquette, Viola Davis y Frances McDormand aparecieron en diversas manifestaciones para incentivar a las víctimas a no callar y a pedir justicia por los espeluznantes actos del conocido productor de Hollywood y otros poderosos de la industria.

En la misma entrevista con Elle, Portman se refirió sobre la diferencia de sus sentimientos con la industria con el paso de los años. “Cuando fui a los Oscar en 2009, estaba parada allí, y me sentí totalmente asustada, intimidada y sola. Pero después de los Globos de Oro en 2018, fue como ir a una fiesta con amigos. Todos estábamos como, ‘Oh, esto es lo que se siente; por eso es divertido para otras personas”, relató.