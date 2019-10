Milena Zárate sobre pareja de Janet Barboza: “Me pareció patético que se siente ahí"

Milena Zárate criticó la aparición de la pareja de Janet Barboza en “Válgame dios” y calificó de patético el acto de aclarar el supuesto ‘affaire’ con Shirley Cherres frente al público. En el programa “En exclusiva”, la modelo colombiana hizo su descargo.

“Me pareció patético que se siente ahí, porque un hombre si es empresario, de la calidad como Janet lo ha presentado, se preste para hablar de algo que ya pasó, a mí me parece un circo, una payasada", inició su discurso de esta manera.

"No sé a qué se dedica ese señor, no tengo nada en contra de él, pero me parece tonto sentarse frente a la mujer a decir esas tonterías y más que ella se preste a exponer a su pareja a un circo, y todavía por Shirley Cherres”, sostuvo la modelo.

Captura de Latina.

Así también, Laura Borlini comentó que Miguel Bayona no debió estar sentado en dicho set de televisión, y lo correcto hubiese sido que en vez de estar “hablando tonterías, debió estar chambeando”.

De otro lado, Milena Zárate dejó entrever que la conductora de “Válgame dios” no se despega de su pareja en ningún momento y que éste la acompaña en diversos programas de televisión.

"Janet tiene un perrito faldero creo, bien por ella, le gustará que su marido esté todo el día ‘faldeándola'. En lo particular, no me gusta, imagínate con el marido todo el día en la oficina, en el trabajo, me parece fatal", contó.

"No sé a qué se dedica, tampoco me interesa, pero comento lo que veo. A mí me cae super bien Janet, hemos coincidido en muchos programas", sentenció.

A pesar de las críticas, Janet Barboza prefiere no darle importancia al asunto. Todo lo contrario, la presentadora de televisión se muestra entusiasmada por el viaje a Miami que viene organizando con su pareja por motivos de su aniversario.

“Ja, ja, ja. La opinión de ellas para mí no es importante. Él (Miguel) quiso hacer su descargo y eso fue lo que hizo. Laura debe preocuparse más por su familia que por la mía”, expresó Janet.

Janet Barboza.