Tilsa Lozano le recuerda su pasado a Michelle Soifer: “Sé ciertas cosas de ella”

Tilsa Lozano llegó este viernes 11 de octubre al programa “El show después del show” para promocionar la semifinal de “El artista del año”, donde los famosos buscarán quedarse con un cupo para la última gala. Pero terminó hablando de Michelle Soifer.

La expareja de Juan Manuel Vargas aseguró que si en algún momento intentó darle un consejo a Michelle Soifer, fue para que entienda que es mejor separar la carrera de la vida privada.

La integrante del jurado de “El artista del año” dijo que no tiene nada en contra de Michelle Soifer y recordó que ella le puso un gran puntaje en una de sus presentaciones, además votó por la cantante en un duelo de canto contra Natalia Salas, la semana pasada.

“No entiendo por qué me acusas a mí de tener algo personal. Nunca he mezclado esas. A mí Michelle me cae bien, me parece que es una chica súper talentosa y se lo he dicho en una y mil ocasiones”, manifestó la ‘vengadora’ en conversación con Renzo Schuller.

En otro momento, Tilsa Lozano aseguró que ella conoce muchas cosas de la vida de Michelle Soifer. “Sé ciertas cosas de ella”, indicó.

A su salida del programa “El show después del show”, la mamá de la pequeña Valentina manifestó que el desencuentro con Michelle Soifer ha sido un malentendido.

“Michelle es una mujer súper talentosa, tiene una carrera que da para mucho más. Pero por ‘tonteras’ que cometemos nosotras, nos distraemos de lo que tenemos que estar enfocadas. Podría irse del Perú porque tiene talento para una talla internacional”, sostuvo Tilsa Lozano, quien agregó que solo desea que Michelle “sea feliz”.